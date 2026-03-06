Confira trailer da última temporada de The Boys - Reprodução de vídeo

Confira trailer da última temporada de The BoysReprodução de vídeo

Publicado 06/03/2026 10:35

Rio - O Prime Video divulgou, nesta quinta-feira (5), o trailer da quinta e última temporada da série "The Boys". Os novos episódios estreiam na plataforma de streaming no dia 8 de abril. Confira!

Na prévia, o Capitão Pátria (Antony Starr) está em busca do V1, primeira versão do Composto V, substância que cria super-heróis, para se tornar imortal. No entanto, Billy Bruto (Karl Urban) reaparece, disposto a usar um vírus que eliminará todos os 'Supers'.

fotogaleria

O elenco também conta com Erin Moriarty, Jack Quaid, Jensen Ackles, Tomer Capon, Colby Minifie, Karen Fukuhara, Susan Heyward, Laz Alonso, Chace Crawford, Jared Padalecki, Misha Collins, entre outros.

Com direção de Eric Kripke, a série - inicialmente lançada em 2019 - mostra outra visão sobre o que acontece quando super-heróis abusam de seus poderes, ao invés de usá-los para o bem.