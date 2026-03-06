Com direção de Kleber Mendonça Filho, ’O Agente Secreto’ é protagonizado por Wagner Moura - Reprodução / X

Com direção de Kleber Mendonça Filho, ’O Agente Secreto’ é protagonizado por Wagner MouraReprodução / X

Publicado 06/03/2026 11:21

Rio - Depois do sucesso com o público e em premiações, incluindo quatro indicações ao Oscar 2026, o filme "O Agente Secreto" estreia na Netflix, neste sábado (7). Com direção de Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem é protagonizado por Wagner Moura.

fotogaleria

"Depois de quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros, a chegada do filme à Netflix é uma oportunidade de nossa história ser descoberta por muita gente e revista por tantas outras pessoas que se sentiram sensibilizadas", disse o diretor, que complementou: "É como se 'O Agente Secreto' ganhasse nova vida ao ocupar novas telas, com uma qualidade de som e imagem extraordinária para ver em casa".

Em cartaz nos cinemas brasileiros desde novembro, o longa completa quatro meses em exibição contínua sem sair do Top 10 das bilheterias. Além do sucesso nacional, o filme venceu quatro prêmios no Festival de Cannes e dois Globos de Ouro.

A produção também concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme e Melhor Elenco (categoria inédita). A cerimônia está marcada para o dia 15 de março.

'O Agente Secreto'

Ambientado em 1977, durante a Ditadura Militar, O "Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que deixa São Paulo rumo a Recife, Pernambuco, em busca de um recomeço e para escapar de um passado misterioso.

No entanto, ao chegar à cidade em pleno Carnaval, percebe que a nova vida pode ser menos segura do que imaginava. Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Tânia Maria, Thomás Aquino e Udo Kier também integram o elenco.