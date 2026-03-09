O diretor Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura participarão da cerimônia de entrega do Oscar no domingoDivulgação
'O Agente Secreto': elenco e equipe viajam a Los Angeles para a cerimônia do Oscar
Por causa de problemas de saúde, a atriz Tânia Maria acompanhará de casa a festa de entrega do prêmio
Cleo Pires prestigia pré-estreia de 'O Velho Fusca' ao lado do marido em São Paulo
Atriz marcou presença no evento para convidados realizado no JK Iguatemi, na noite desta segunda-feira (9)
Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne na Ilha Fiscal para lançamento da nova novela das seis
Evento no Rio reuniu atores, autores e convidados para celebrar a estreia da trama ambientada entre Brasil e África, que chega à TV no dia 16 de março
Alane Dias celebra 27 anos em passeio de barco com Fran Gil e amigos
Ex-BBB comemorou aniversário no mar e compartilhou registros da celebração nas redes
Curtida de Neymar em fotos sensuais de modelo francesa viraliza e movimenta redes
Após repercussão, jogador diz que interação foi sem querer e apaga o like
'BBB 26' muda programação no dia do Oscar e terá duas exibições ao vivo no domingo
Reality será exibido à tarde e no início da noite por causa da transmissão da premiação do cinema
