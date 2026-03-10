Após assalto em São Paulo, Luisa Arraes alerta: 'Cuidado ao usar o celular no táxi' - Reprodsução Instagram

Após assalto em São Paulo, Luisa Arraes alerta: 'Cuidado ao usar o celular no táxi'Reprodsução Instagram

Publicado 10/03/2026 17:54 | Atualizado 10/03/2026 17:56

A atriz Luisa Arraes usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para contar que foi vítima de um assalto em São Paulo. Pelos stories do Instagram, ela relatou o susto e aproveitou para alertar seguidores sobre cuidados ao usar celular em táxis ou carros por aplicativo.

“Olá, amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram”, escreveu a artista, que é ex-esposa do ator Caio Blat.

Segundo Luisa, o veículo em que estava foi atingido por pedras e os criminosos tentaram roubar objetos de valor, como celulares. A atriz descreveu a situação de forma breve e fez um alerta para quem circula pela cidade.

“Pedra na janela do carro, passa o celular etc etc etc. Cuidado ao usar o celular no taxi”, disse. Em tom irônico, ela ainda comentou sobre a segurança na capital paulista: “Caraca, vamos eleger alguém mais legal pra São Paulo, não custa lembrar”.