Após assalto em São Paulo, Luisa Arraes alerta: 'Cuidado ao usar o celular no táxi'Reprodsução Instagram
Após assalto em São Paulo, Luisa Arraes alerta: 'Cuidado ao usar o celular no táxi'
Atriz contou que carro em que estava foi atingido por pedras durante a ação de criminosos
Após assalto em São Paulo, Luisa Arraes alerta: 'Cuidado ao usar o celular no táxi'
Atriz contou que carro em que estava foi atingido por pedras durante a ação de criminosos
Ivy se pronuncia sobre Babu no 'BBB 26': "Jamais vou instigar o ódio"
Ex-BBB relembra rivalidade com Babu Santana no 'BBB 20', avalia comportamento do ator no jogo e aponta motivos que podem levá-lo à eliminação
Irmão de Marília Mendonça abandona música e investe em nova carreira
João Gustavo compartilhou um vídeo da sua nova rotina na área da saúde; saiba tudo
Vini Jr. surpreende e abre álbum de fotos raras com Virginia: 'Sempre juntos'
Jogador ainda se declarou para a amada
Contratada pela Globo, Ticiane Pinheiro revela quando se muda para o Rio
Apresentadora vai comandar um reality show original do Globoplay
Ana Castela fala sobre relação com Zé Felipe após dias na fazenda da família do cantor
Sertanejos terminaram em dezembro de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.