O Agente Secreto é ambientado em 1977, durante a ditadura militar - Divulgação / Vitrine Filmes

O Agente Secreto é ambientado em 1977, durante a ditadura militarDivulgação / Vitrine Filmes

Publicado 14/03/2026 05:00

Rio - O cinema nacional terá mais um dia histórico, neste domingo (15)! Dirigido por Kleber Mendonça Filho, filme "O Agente Secreto" concorre ao Oscar nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, disputa como "Melhor Ator". A 98ª cerimônia da premiação acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e será transmitida pela TV Globo, após o "Fantástico", assim como pelos canais pagos TNT e HBO Max.

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João Vitor Silva, que dá vida à Haroldo no filme, assistirá ao Oscar acompanhado dos amigos no Rio e relata as expectativas para a grande noite. "Premiações são sempre imprevisíveis, mas isso faz a nossa torcida crescer ainda mais. O mais importante é ver o filme chegar tão longe e ser reconhecido dessa forma", analisa o artista.

"O Brasil está torcendo muito pelo filme e pelo Wagner também. O trabalho que ele fez é muito potente, muito sensível, e seria lindo ver isso reconhecido. O clima de Copa já está acontecendo, a expectativa é de celebrar tudo o que o filme já conquistou até aqui. Nosso cinema é motivo de orgulho para nós e para o mundo. Tudo que estamos vivendo diga-se de passagem já é muito especial", complementa.

Intérprete de Fátima Nascimento, mulher de Armando (Wagner Moura), Alice Carvalho celebra a euforia dos brasileiros e expressa de que maneira isso contribui para a valorização do audiovisual nacionamente e internacionalmente.

"O cinema brasileiro tem uma imaginação muito viva. A gente vem de um país cheio de contrastes, de histórias complexas e de culturas muito diversas. Por isso o clima fica quase de Copa do Mundo quando um filme nosso chega ao Oscar. Não vai só a equipe daquele filme. Vai junto uma comunidade inteira de artistas, técnicos e realizadores que fazem o cinema existir no país", afirma a atriz, que estará presente no tapete vermelho, em Los Angeles, representando a obra.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo, um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses de um representante da indústria de energia, ele se torna alvo de perseguição e ameaça de morte, sendo forçado a se esconder.

Nos cinemas brasileiros desde novembro, o longa já ultrapassou 2,4 milhões de espectadores, está entre os dez títulos mais assistidos no país. Lançada no Festival de Cannes em maio de 2025, a obra já conquistou mais de 70 prêmios, incluindo o Globo de Ouro, Critics Choice Awards, Satellite Awards e Spirit Awards. A atuação na produção também rendeu o Globo de Ouro para Wagner a categoria Melhor Ator em Filme de Drama e a estatueta de "Melhor Ator" para ele no Festival de Cannes.

Além de Wagner, João e Alice, o filme conta com Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Roberio Diogenes, Hermila Guedes, Isabél Zuaa no elenco.

Profissionais do audiovisual analisam chances

A cineasta Fernanda Schein aponta a 'dobradinha' brasileira no Oscar e o novo 'olhar' em relação ao país. "A gente consolida o Brasil novamente como uma potência do cinema mundial. Porque se ano passado a narrativa era: 'Nossa, olha o Brasil'. 'Foram 30 anos que a gente não via o Brasil no Oscar', 'o Brasil ainda faz filme?'. Ano passado tinha mais esse aspecto da surpresa. Agora é diferente. A gente já teve essa presença do Brasil em 2025 e volta ao Oscar. As pessoas já estão olhando para o cinema brasileiro de forma diferente".

Neste ano, "O Agente Secreto" disputa "Melhor Filme" com "Bugonia", "F1: O filme", "Frankenstein", "Hamnet: A vida antes de Hamlet", "Marty Supreme", "Uma batalha após a outra", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem". Em "Melhor Filme Internacional", o longa enfrenta "Valor sentimental", "Foi apenas um acidente", "A voz de Hind Rajab" e "Sirât".

Fernanda, então, compara o cenário atual com o de 2025 e enxerga menos chances de conquistar a estatueta na categoria "Melhor Filme Internacional". "O filme 'Valor Sentimental' tem feito uma temporada muito boa, tem levado tudo. Acho que essa categoria de filme internacional vai ser marcada por surpresas em questões do que a gente está esperando", acredita.

Já o diretor e roteirista Rosa Caldeira acredita "que nada é impossível em relação ao 'Agente Secreto' e a disputa brasileira desse ano no Oscar". "Acho que o filme enfrenta um campo de competitivo de outra forma. Existem chances reais de vitória (como melhor filme) internacional, mas é um caminho a ser percorrido. Em relação a 'melhor filme', também acho que não é impossível, mas acaba sendo mais difícil. Contudo, o simples fato do filme estar nomeado é muito incrível, e a gente não pode desconsiderar isso", dispara.

Na categoria "Melhor Ator", Wagner concorre com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon). Rosa diz que o ator tem "chances reais" de conquistar a estatueta. "O Wagner Moura está em um momento ímpar, com certeza e tem chances em 'melhor ator'. Ele ganhou em Cannes com esse papel, inclusive, virou o primeiro brasileiro a ser indicado ao Oscar de melhor ator e acho que ele continua aparecendo entre os nomes que estão nessa disputa. Ele está no jogo de verdade, mas não é uma batalha ganha nem perdida. Então, a gente tem que continuar com nosso otimismo e nossa torcida brasileira, porque acho que ela faz muita diferença".

A cineasta concorda que Wagner tem a possibilidade de vencer como Melhor Ator, e opina sobre a categoria de 'Melhor Elenco': "É completamente nova e acho que a gente também tem chance. É muito difícil de prever qualquer coisa, desenvolver um argumento, porque é o primeiro ano da categoria, a gente não sabe muito bem o que eles estão avaliando. Então, nesse ponto, a gente pode falar que tem chance".

Também há uma quinta indicação brasileira já que o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre na categoria de "Melhor Fotografia" pela produção norte-americana, "Sonhos de Trem". Acho que a gente pode confiar no Adolpho para para levar o Oscar pelo nome do Brasil esse ano também", diz Fernanda.

Folia

O sucesso da obra também fez com que foliões se inspirassem nos personagens e elementos do filme para as fantasias de carnaval. Teve de tudo: o 'famoso' orelhão amarelo, o Cinema de São Luiz e até a lenda urbana da 'perna cabeluda'. Wagner e Kleber, inclusive, foram homenageados com bonecos gigantes de Olinda, que fizeram parte do circuito carnavalesco da cidade.