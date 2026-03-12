Rock in Rio Ariel Martini/Divulgação
Rock in Rio anuncia J Balvin, Pedro Sampaio e estreia do NEXZ no Brasil
Festival também terá shows de Vanessa da Mata com Rubel, PJ Morton, Gilsons com Daniela Mercury e Olodum, além de Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago
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