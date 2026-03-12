Rock in Rio - Ariel Martini/Divulgação

Rock in Rio Ariel Martini/Divulgação

Publicado 12/03/2026 22:19

J Balvin, Pedro Sampaio e o grupo de K-pop NEXZ estão entre as novas atrações confirmadas do Rock in Rio 2026. O festival divulgou nesta quinta-feira (12) o line-up completo dos palcos Mundo e Sunset para os dias 7, 11 e 12 de setembro.

No Palco Mundo, o NEXZ abre a programação de 11 de setembro e fará sua primeira apresentação no Brasil. Já no dia 12, o espaço recebe o colombiano J Balvin e o brasileiro Pedro Sampaio.

O Palco Sunset terá encontros inéditos. No feriado de 7 de setembro, Vanessa da Mata abre o palco convidando Rubel. No dia 11, se apresentam PJ Morton, Os Garotin com participação da rapper Duquesa e Jota.pê ao lado de Luedji Luna e Zaynara.

No dia 12, o Sunset reúne Gilsons em show com Daniela Mercury e Olodum, além de uma apresentação conjunta de Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago.

O Rock in Rio 2026 acontece na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio, nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. O festival já anunciou artistas como Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons e Fatboy Slim.