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Fotos! Veja momentos importantes da cerimônia do Oscar 2026
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Fotos! Veja momentos importantes da cerimônia do Oscar 2026

Filme 'Uma Batalha Após a Outra' foi o grande campeão da noite

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Manuella Viegas
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Rio - Os amantes de cinema conheceram, na noite deste domingo (15), os vencedores da 98ª edição do Oscar. Neste ano, o longa "Uma Batalha Após a Outra" foi o que mais ganhou estatuetas, seis no total. Embora não tenha levado a melhor, o Brasil fez história ao chegar na competição com cinco indicações. Na cerimônia, o filme "O Agente Secreto" e o ator Wagner Moura foram ovacionados diversas vezes.
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