Rock In Rio - Divulgação

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Publicado 17/03/2026 23:28

O Rock in Rio 2026 fechou a programação dos palcos Mundo e Sunset nos dias 4 e 5 de setembro, que serão totalmente dedicados ao rock. A nova leva de atrações reúne nomes de diferentes gerações e estilos, reforçando a presença do gênero na abertura do festival.

No Palco Mundo, o dia 4 contará com Rise Against, The Hives e Nova Twins. Já no dia 5, sobem ao palco mgk (Machine Gun Kelly), que faz sua estreia no evento, e Sepultura, que apresentará um show especial dentro da turnê de despedida — o penúltimo da carreira.

No Palco Sunset, o dia 4 terá Capital Inicial, que convida Dado Villa-Lobos em um tributo a Renato Russo, além de apresentações de Hot Milk, Detonautas com participação do Biquini e Di Ferrero. Já no dia 5, a programação inclui Bad Omens, Poppy, Black Pantera com participação do Nervosa e Malvada, que convida Day Limns.

A edição de 2026 acontece na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio, entre os dias 4 e 7 e 11 a 13 de setembro. Entre os nomes já confirmados no festival estão Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Elton John, Maroon 5, Demi Lovato e Stray Kids, além de artistas brasileiros como Gilberto Gil, Luísa Sonza e Pedro Sampaio.

Além do line-up, o evento também promete novidades estruturais e de experiência para o público, com mudanças na cenografia dos palcos, novas áreas gastronômicas e o retorno de atrações visuais tradicionais.