Cartaz do live-action de 'Moana' - Reprodução / Disney

Cartaz do live-action de 'Moana'Reprodução / Disney

Publicado 23/03/2026 14:10

Rio - A Disney divulgou nesta segunda-feira (23) o cartaz e o novo trailer do live-action de "Moana". As imagens apresentam, com mais detalhes, o visual da protagonista vivida por Catherine Laga’aia e do semideus Maui, interpretado por Dwayne Johnson, que retorna ao papel após dar voz ao personagem nas animações.



A prévia mostra a aventura já conhecido pelo público desde a animação original, lançada em 2016, e a jornada da jovem Moana pelos mares do Pacífico Sul em busca de salvar sua ilha. Ao longo do caminho, ela se une a Maui, figura central na mitologia da história, enfrentando criaturas marinhas e desafios ligados à ancestralidade de seu povo.



O elenco também traz John Tui como o chefe Tui, pai de Moana; Frankie Adams no papel de Sina, mãe da protagonista; e Rena Owen como a avó Tala.



A estreia está marcada para 10 de julho de 2026 nos cinemas.

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