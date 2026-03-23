Cartaz do live-action de 'Moana'Reprodução / Disney
A prévia mostra a aventura já conhecido pelo público desde a animação original, lançada em 2016, e a jornada da jovem Moana pelos mares do Pacífico Sul em busca de salvar sua ilha. Ao longo do caminho, ela se une a Maui, figura central na mitologia da história, enfrentando criaturas marinhas e desafios ligados à ancestralidade de seu povo.
O elenco também traz John Tui como o chefe Tui, pai de Moana; Frankie Adams no papel de Sina, mãe da protagonista; e Rena Owen como a avó Tala.
A estreia está marcada para 10 de julho de 2026 nos cinemas.
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