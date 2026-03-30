Bruna Marquezine protagoniza filme Velhos Bandidos: Tremendo aprendizado - Divulgação

Bruna Marquezine protagoniza filme Velhos Bandidos: Tremendo aprendizado Divulgação

Publicado 30/03/2026 05:00

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, está de volta às telonas na comédia de ação 'Velhos Bandidos', que estreia nos cinemas amanhã, ao lado de Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos. No filme dirigido por Claudio Torres, a atriz interpreta Nancy, que, junto com o companheiro, Sid (Vladimir Brichta), decide roubar a casa de dois velhinhos aparentemente inofensivos, Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura).

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A tarefa parecia fácil, mas, ao entrar na residência, os jovens são surpreendidos pelos aposentados que os capturam e fazem uma proposta tentadora: um assalto à banco em busca de R$ 3 milhões. A partir disso, o quarteto forma uma parceria marcada por embates cômicos e muitas reviravoltas. O plano do grupo, no entanto, é ameaçado pelo obstinado investigador Oswaldo Aranha (Lázaro Ramos).

Marquezine destaca a felicidade de contracenar com atores que admira. O elenco estrelado da produção também conta com mais veteranos, como Nathalia Timberg, Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado e Laila Garin.

"Foi uma alegria, um prazer, uma honra, uma delícia. Foi divertidíssimo. E, ao mesmo tempo, um tremendo aprendizado", diz a artista. "A oportunidade de fazer o que eu amo, trocando com profissionais que eu cresci admirando, que me inspiram, que reforçam em mim todo dia a minha crença na arte, no poder de transformação no que a gente faz. Para mim, foi mágico. Foi um privilégio e um presente", complementa.

Assim como no longa-metragem, em que Marta e Rodolfo ensinaram alguns 'truques' para os jovens, Bruna ficou encantada com as histórias compartilhadas pelos veteranos nos bastidores das filmagens. "Era delicioso ouvir dona Fernanda e seu Ary dividindo com a gente histórias das suas carreiras", comenta Bruna.

A intérprete de Nancy, ainda, menciona a leveza durante o trabalho, ao ressaltar o clima "familiar", já que o diretor da produção é filho de Fernanda. O profissional é fruto da união da veterana com Fernando Torres (1927-2008). O casal também teve Fernanda Torres, estrela do longa 'Ainda Estou Aqui' (2024).

"O set do Claudio é muito gostoso, leve, prazeroso é familiar". A atriz, por sua vez, ressalta o profissionalismo do diretor e da atriz. "Tem, de fato, essa relação de mãe e filho, mas ela é muito profissional. Nunca na posição de mãe, sempre de atriz. Mas tinha essa atmosfera, essa dinâmica familiar de muito afeto", expressa.

A parceria com Vladimir em cena também é celebrada por Bruna. Os dois construíram o casal de personagens inspirado nos famosos criminosos norte-americanos, Bonnie e Clyde. "Tivemos algumas conversas a respeito da parceria desse casal, desse amor, do encontro dos dois... Um casal um tanto ambicioso, que sonha junto. Eles são órfãos, então tem uma identificação. Isso se estende depois, no encontro com esse outro casal [Marta e Rodolfo], se identificam e se tornam uma família. Isso era uma coisa que a gente estava consciente o tempo inteiro".

Reencontro e carreira

Bruna iniciou a carreira ainda na infância e integrou vários folhetins, como 'Cobras & Lagartos' (2006), da TV Globo, onde conheceu Lázaro, quando tinha 11 anos. Ao relembrar que na época chamava o ator de 'tio', a atriz brinca: "É um dos maiores atores da minha geração", diz ela, entre risos.

Ao reencontrá-lo em cena, a artista não poupa elogios para o intérprete de Oswaldo. "É uma alegria reencontrá-lo. Eu queria ter tido mais a oportunidade de contracenar com ele nesse filme, mas foi uma alegria. Eu aprendo muito na presença dele também".

No cinema, Bruna estrelou filmes como 'Xuxa Abracadabra' (2003) e 'Besouro Azul' (2023), filme de super herói baseado nos quadrinhos da DC, que marcou a estreia dela em Hollywood. A artista também coleciona trabalhos em séries como 'Amor da Minha Vida', do Disney , 'Véspera', da Max; e em novelas da TV Globo, 'Mulheres Apaixonas' (2003), 'Negócio da China' (2008), 'Salve Jorge' (2012), 'Deus Salve o Rei' (2018) e mais.



