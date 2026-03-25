Nova série de 'Harry Potter' tem trailer e data de estreia divulgados - Reprodução / Youtube

Nova série de 'Harry Potter' tem trailer e data de estreia divulgados Reprodução / Youtube

Publicado 25/03/2026 18:45 | Atualizado 25/03/2026 18:46

Rio - A magia está de volta, desta vez em formato de série. A HBO divulgou, nesta quarta-feira (25), o primeiro trailer da nova adaptação de Harry Potter e confirmou a estreia para o Natal deste ano



A prévia apresenta um mergulho mais detalhado no universo criado por J.K. Rowling, que ganha uma releitura em capítulos. A produção será dividida em várias temporadas, com a primeira inspirada diretamente no livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Ao todo, serão oito episódios iniciais, com a proposta de adaptar os sete livros ao longo de uma década.



As imagens do trailer percorrem momentos emblemáticos da trajetória do jovem bruxo, desde a descoberta de sua identidade até a chegada à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e os primeiros desafios no mundo mágico. A produção aposta em fidelidade aos livros e apresenta novos rostos para personagens icônicos: Dominic McLaughlin assume o papel de Harry Potter, enquanto Arabella Stanton vive Hermione Granger e Alastair Stout interpreta Ron Weasley.



Outro ponto de destaque é a mudança de perspectiva narrativa. A série não se limita ao ponto de vista de Harry, o que abre espaço para aprofundar histórias paralelas e desenvolver melhor outros personagens do universo bruxo.



Antes da divulgação do trailer, o perfil oficial da HBO Max já havia compartilhou a primeira imagem do teaser: Harry aparece de costas, com uniforme de Quadribol da Grifinória e vassoura em mãos, caminhando em meio a um cenário coberto de neve.



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