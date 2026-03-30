Mônica Martelli e Ingrid Guimarães estrelam o filme 'Minha Melhor Amiga'

Rio - O trailer oficial de "Minha Melhor Amiga", protagonizado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, foi divulgado pela Paris Filmes, segunda-feira (30). Com direção de Susana Garcia, o longa-metragem, rodado no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, tem previsão de estreia para o dia 3 de setembro. 
Na história, as amigas Julia (Mônica) e Clara (Ingrid) enfrentam uma fase difícil, no auge dos 50 anos. Jornalista divorciada, Julia não se sente valorizada profissionalmente e não acredita mais no amor. Já Clara trabalha como corretora de imóveis e enfrenta uma crise no casamento, além de uma rotina frustrante em casa cuidando do marido, da sogra e do enteado. 
As duas, então, decidem embarcar para Portugal já que as filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 16 anos, vão fazer um intercâmbio no país. Quando chegam em solo europeu, nem tudo sai como planejado e elas viverão experiências transformadoras. 