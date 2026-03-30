Giovanna Antonelli fez o papel da policial Patrícia Trindade - Érica Martin / Agência O Dia

Giovanna Antonelli fez o papel da policial Patrícia TrindadeÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 30/03/2026 16:04

Rio - Na semana em que completa 100 anos, o Cine Odeon iniciou as celebrações, nesta segunda-feira (30), em um evento com a exibição do filme "Rio de Sangue", dirigido por Gustavo Bonafé. A obra de ação estreia nos cinemas no dia 16 de abril e apresenta a história da policial Patrícia Trindade. A agente sai de São Paulo para o Pará em busca de se reaproximar da sua filha, Luiza, após ter sido afastada da corporação por causa de uma operação malsucedida. A trama se intensifica quando a jovem é sequestrada por garimpeiros durante uma ação humanitária voltada a indígenas no Alto Tapajós.

fotogaleria

A atriz Alice Wegmann, que interpreta Luiza, contou que se animou logo de cara com o convite para gravar o filme e se apaixonou pelo roteiro. Além disso, pontuou que o elenco foi muito bem recebido nas cidades de Alter do Chão e Santarém, no Pará, onde gravaram as cenas.

"Quando eu comecei o processo de Rio de Sangue, eu estava de férias em Salvador, recebi o convite e foi instantâneo. Disseram: 'Oi, Alice. A gente tem um filme aqui que vai ser rodado no Pará, dirigido pelo Gustavo Bonafé...' e eu já falei: 'Quero fazer! Quero fazer'. Foi imediatamente. Aí li o roteiro e amei, achei o máximo. Logo de cara, esse filme já me interessou por ter sido filmado lá, ficamos em Alter do Chão e Santarém. Foram lugares que nos receberam muito bem, dançamos carimbó, comemos costelinha de tambaqui, mergulhamos no rio... Tenho memórias inacreditáveis, fomos muito felizes", destacou.

Inaugurado em abril de 1926, o Cine Odeon é o único cinema de rua remanescente na região da Cinelânida, no Centro do Rio, que possuiu diversos estabelecimentos desse tipo durante o Século XX. A atriz Giovanna Antonelli, que fez o papel da Patrícia em "Rio de Sangue", comemorou por lançar o filme no histórico espaço.

"Estar no Odeon, um lugar onde tantas gerações passaram, um lugar que atravessa o tempo, lugar que respira cinema… Estar aqui me faz lembrar o porquê eu comecei e ainda tem tanta história a ser contada. É um privilégio estar aqui", ressaltou.

Ao longo da semana, o Cine Odeon celebra os 100 anos com ingressos por R$ 1 para sessões entre os dias 30 de março e 2 de abril. Por meio do site da rede Kinoplex, ainda é possível garantir bilhetes para os filmes "Nuremberg" e "Velhos Bandidos".

O primeiro, dirigido por James Vanderbilt, mostra os bastidores do julgamento de líderes nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Já o segundo, de Cláudio Torres, conta com a participação de renomados atores brasileiros, como Ary Fontoura, Fernanda Montenegro e Lázaro Ramos.