Rock in Rio 2026 anuncia atrações do Espaço Favela

Rio - O Rock in Rio 2026 deu início oficial nesta terça-feira (31). A organização do festival revelou os nomes que ocuparão o Espaço Favela durante um coquetel no Rooftop do Rock World, na Barra da Tijuca. Além disso, também confirmou no calendário para quem deseja garantir um lugar na Cidade do Rock: a venda geral de ingressos começa no dia 26 de maio, às 12h.
Rock in Rio 2026 anuncia atrações do Espaço Favela - Erica Martin/Agência O DIA
Dennis - Erica Martin/Agência O DIA
Marvvila - Erica Martin/Agência O DIA
Ana Deccache - Erica Martin/Agência O DIA
Xamâ e Zé Ricardo no evento de apresentação do espaço favela no Rock in Rio, no Rooftop da Rock World, na zona sudoeste do Rio - Letycia Miller/Brazil News
Tieê no evento de apresentação do espaço favela no Rock in Rio, no Rooftop da Rock World, na zona sudoeste do Rio - Letycia Miller/Brazil News
Suel no evento de apresentação do espaço favela no Rock in Rio, no Rooftop da Rock World, na zona sudoeste do Rio - Letycia Miller/Brazil News
Xamâ no evento de apresentação do espaço favela no Rock in Rio, no Rooftop da Rock World, na zona sudoeste do Rio - Letycia Miller/Brazil News
Belo no evento de apresentação do espaço favela no Rock in Rio, no Rooftop da Rock World, na zona sudoeste do Rio - Letycia Miller/Brazil News
O Espaço Favela, é um palco que celebra a potência cultural das comunidades, mantém sua tradição de misturar diversos gêneros musicais, trazendo do funk até o samba. Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, destacou a missão é ampliar o olhar da sociedade para a favela como um polo de empreendedorismo e criatividade, longe do assistencialismo.
"O que acontece na favela é muito maior do que aparece nos noticiários. Queremos mostrar que a favela produz talentos absurdos e tem uma força motora imensa", afirmou.
"A gente vai até as favelas, ouve os artistas, troca ideia e, dessas reuniões, saem pérolas incríveis", explicou o vice-presidente.
O maior evento da América Latina acontece neste ano nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
Confira as atrações do palco Favela:
4/9: Gbzin, Hitmaker e Rodrigo do CN.
5/9: Major RD, Canto Cego e Quantum.
6/9: Budah, Rael e Xamã.
7/9: Tiee, Mart’nália e Belo.
11/9: Caio Luccas, Puterrier e MC Carol, Cabelinho convida TZ da Coronel.
12/9: Timbalada, Priscila Senna e Soul Brasileiro.
13/09: Oz Crias, Marvvila, Dennis DJ, Suel e o tradicional Baile Charme do Viaduto de Madureira.
*Reportagem da estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão da repórter Karilayn Areias