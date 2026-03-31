'Baile do Catra' ganhará super show e turnê nacional após gravação de audiovisual no Rio - Daniel Pinheiro/BrazilNews

'Baile do Catra' ganhará super show e turnê nacional após gravação de audiovisual no RioDaniel Pinheiro/BrazilNews

Publicado 31/03/2026 23:18 | Atualizado 01/04/2026 07:42

Rio - O projeto “Baile do Catra”, que celebra o legado de Mr. Catra, ganhou novos detalhes após a gravação de um audiovisual realizada nesta terça-feira (31), em um estúdio na Zona Oeste do Rio. A iniciativa dará origem a um espetáculo que deve rodar o Brasil em formato de turnê.

A gravação contou com a participação de artistas conhecidos do funk, como Valesca Popozuda, Naldo, Tati Quebra Barraco e Dennis DJ, que se reuniram para homenagear o cantor e revisitar sucessos que marcaram sua trajetória.

No palco, o espetáculo será comandado por DJ Sandrinho, produtor ligado à carreira de Catra. Ele divide a apresentação com Fernandinho Catra, filho do funkeiro, e Cardosão, intérprete frequente do repertório do artista.

A proposta do projeto é recriar o clima dos bailes funk que marcaram época e ajudaram a popularizar o gênero no país. A idealização é de Thamyris Domingues, filha de Catra, com produção de Rodrigo Moreira.