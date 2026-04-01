Aos 96 anos, Fernanda Montenegro tem teatro batizado com seu nome no Copacabana Palace - Divulgação

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro tem teatro batizado com seu nome no Copacabana PalaceDivulgação

Publicado 01/04/2026 21:57 | Atualizado 02/04/2026 09:19

Rio - O Copacabana Palace oficializou, nesta quarta-feira (1º), a mudança de nome do seu teatro, que passa a se chamar Fernanda Montenegro. A homenagem foi anunciada durante um evento realizado no hotel, com a presença da atriz.



Aos 96 anos, Fernanda tem uma longa relação com o espaço, onde estreou profissionalmente, sendo a artista que mais vezes se apresentou no palco do local e acumulando o maior número de temporadas ao longo da história do teatro.







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A ligação com o "Copa" começou no início de sua carreira, em 1950, quando estreou na peça "As alegres canções na montanha", ao lado de Nicette Bruno e Beatriz Segall. Nas décadas seguintes, protagonizou montagens como "Jezebel" (1952), "Mary Mary" (1963), "Qualquer quarta-feira" (1964) e "Plaza Suíte" (1970).



Fernanda voltará a se apresentar no local entre os dias 3 e 19 de abril, com leituras dramatizadas de textos de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir.



Inaugurado em 1949, o teatro já recebeu importantes companhias e artistas brasileiros ao longo das décadas. O espaço foi atingido por um incêndio em 1953, reaberto no ano seguinte, fechado em 1994 e reinaugurado em 2021, após obras de revitalização. A ligação com o "Copa" começou no início de sua carreira, em 1950, quando estreou na peça "As alegres canções na montanha", ao lado de Nicette Bruno e Beatriz Segall. Nas décadas seguintes, protagonizou montagens como "Jezebel" (1952), "Mary Mary" (1963), "Qualquer quarta-feira" (1964) e "Plaza Suíte" (1970).Fernanda voltará a se apresentar no local entre os dias 3 e 19 de abril, com leituras dramatizadas de textos de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir.Inaugurado em 1949, o teatro já recebeu importantes companhias e artistas brasileiros ao longo das décadas. O espaço foi atingido por um incêndio em 1953, reaberto no ano seguinte, fechado em 1994 e reinaugurado em 2021, após obras de revitalização.