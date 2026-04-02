Thiago Martins - Reprodução do Instagram

Thiago Martins Reprodução do Instagram

Publicado 02/04/2026 08:10

Rio - O ator Thiago Martins passou por um grande susto durante a viagem de férias ao Japão. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista relatou que sentiu o terremoto de magnitude 5, em Tóquio, momentos antes de sair para se exercitar, e deu mais detalhes do caso.

"Hoje é meu último dia no Japão... Por volta das 10 horas da manhã, estava saindo para correr e, de repente, senti minha cama tremer, um grande tremor, que durou entre oito e dez segundos. Logo em seguida, recebi uma mensagem da Priscila [Yokomizo], minha guia aqui em Tóquio, perguntando se eu tinha sentido o terremoto que havia acabado de passar pelo Japão", relatou Thiago, nesta quarta-feira (1º).

"Passou um terremoto de magnitude cinco no leste do Japão, e nós sentimos o tremor de terra aqui em Tóquio. Saí para correr, vida normal. É normal para os japoneses sentir a terra tremer. Para nós, brasileiros, não. O terremoto foi no leste do Japão, mas foi sentido em outras cidades. Loucura", completou.

Na mesma rede social, ele compartilhou com os seguidores alguns cliques da viagem. "Até logo", escreveu ele na legenda.









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