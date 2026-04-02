Nova série de 'Harry Potter' ganha especial sobre os bastidores das gravações - Reprodução / Youtube

Nova série de 'Harry Potter' ganha especial sobre os bastidores das gravaçõesReprodução / Youtube

Publicado 02/04/2026 15:50

Rio - A nova adaptação televisiva de "Harry Potter", uma das apostas da HBO para os próximos anos, já começa a expandir seu universo antes mesmo da estreia oficial. A plataforma HBO Max confirmou o lançamento de um especial que mergulha nos bastidores da produção.



Intitulado "À Procura de Harry: A Arte Por Trás da Magia", o conteúdo chega ao catálogo no próximo domingo (5), com a proposta de apresentar ao público os primeiros detalhes da nova fase da franquia inspirada na obra de J.K. Rowling.



O especial oferece uma visita aos sets de gravação da série, além de entrevistas exclusivas com o elenco escolhido para dar vida aos personagens clássicos. A produção surge como um aquecimento para o lançamento da série, prevista para Natal de 2026.



A nova adaptação para uma nova geração



Com um plano de desenvolvimento de 10 anos, a HBO pretende adaptar de forma fiel os sete livros publicados entre 1997 e 2007. A proposta é recontar, com mais profundidade, a trajetória do jovem bruxo que marcou gerações.



A trama acompanha Harry Potter, um garoto que descobre, aos 11 anos, que possui poderes mágicos. Ao ingressar na escola de magia Hogwarts, ele passa a conviver com um universo até então desconhecido.



Ainda no primeiro ano, o protagonista percebe que o mundo mágico esconde ameaças reais. Entre elas, a presença de Lord Voldemort, figura central das forças das trevas que colocam em risco tanto bruxos quanto humanos.

Assista: