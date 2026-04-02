Nova série de 'Harry Potter' ganha especial sobre os bastidores das gravaçõesReprodução / Youtube
Intitulado "À Procura de Harry: A Arte Por Trás da Magia", o conteúdo chega ao catálogo no próximo domingo (5), com a proposta de apresentar ao público os primeiros detalhes da nova fase da franquia inspirada na obra de J.K. Rowling.
O especial oferece uma visita aos sets de gravação da série, além de entrevistas exclusivas com o elenco escolhido para dar vida aos personagens clássicos. A produção surge como um aquecimento para o lançamento da série, prevista para Natal de 2026.
A nova adaptação para uma nova geração
Com um plano de desenvolvimento de 10 anos, a HBO pretende adaptar de forma fiel os sete livros publicados entre 1997 e 2007. A proposta é recontar, com mais profundidade, a trajetória do jovem bruxo que marcou gerações.
A trama acompanha Harry Potter, um garoto que descobre, aos 11 anos, que possui poderes mágicos. Ao ingressar na escola de magia Hogwarts, ele passa a conviver com um universo até então desconhecido.
Ainda no primeiro ano, o protagonista percebe que o mundo mágico esconde ameaças reais. Entre elas, a presença de Lord Voldemort, figura central das forças das trevas que colocam em risco tanto bruxos quanto humanos.
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