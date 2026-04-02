Noah Schnapp posta foto em clima de romance - Reprodução do Instagram

Noah Schnapp posta foto em clima de romanceReprodução do Instagram

Publicado 02/04/2026 09:48

Rio - Conhecido pelo trabalho como Will Byers na série de "Stranger Things", o ator Noah Schnapp, de 21 anos, publicou um clique abraçadinho com um rapaz, sem revelar identidade dele, no Instagram, nesta quarta-feira (1°), e atiçou os fãs. Na imagem, os dois aparecem apreciando à vista do local onde estavam.

fotogaleria

"Um mês de nós", escreveu ele na legenda, seguido por um emoji de coração vermelho. Os internautas, entretanto, ficaram divididos sobre a postagem. Uns acreditam que ele tenha assumido o novo namorado. Já outros especulam que seja uma pegadinha de 1º de abril, considerado o dia da mentira.

"O Noah Schnapp decidiu revelar o namoro no dia da mentira? Eu estou confusa", afirmou um perfil do X, antigo Twitter. "Certeza que é pegadinha de primeiro de abril", opinou um usuário do Instagram. "Tomara que seja verdade", torceu outro. "Fiquei tão feliz por ele", reagiu mais uma pessoa.