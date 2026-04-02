Noah Schnapp posta foto em clima de romanceReprodução do Instagram

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Rio - Conhecido pelo trabalho como Will Byers na série de "Stranger Things", o ator Noah Schnapp, de 21 anos, publicou um clique abraçadinho com um rapaz, sem revelar identidade dele, no Instagram, nesta quarta-feira (1°), e atiçou os fãs. Na imagem, os dois aparecem apreciando à vista do local onde estavam.
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Noah Schnapp posta foto em clima de romance - Reprodução do Instagram
Noah Schnapp posta foto em clima de romance - Reprodução do Instagram
"Um mês de nós", escreveu ele na legenda, seguido por um emoji de coração vermelho. Os internautas, entretanto, ficaram divididos sobre a postagem. Uns acreditam que ele tenha assumido o novo namorado. Já outros especulam que seja uma pegadinha de 1º de abril, considerado o dia da mentira. 
"O Noah Schnapp decidiu revelar o namoro no dia da mentira? Eu estou confusa", afirmou um perfil do X, antigo Twitter. "Certeza que é pegadinha de primeiro de abril", opinou um usuário do Instagram. "Tomara que seja verdade", torceu outro. "Fiquei tão feliz por ele", reagiu mais uma pessoa. 
Noah assumiu ser gay em uma publicação no TikTok em janeiro de 2023. Meses depois,  participou da primeira Parada LGBTQIA+, em Nova York, nos Estados Unidos, e compartilhou registros do momento nas redes sociais.