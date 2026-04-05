’Não tem ninguém ouvindo essa bagaça’, dispara Datena durante programa de rádio - Reprodução de vídeo / X

’Não tem ninguém ouvindo essa bagaça’, dispara Datena durante programa de rádioReprodução de vídeo / X

Publicado 05/04/2026 08:40

Rio - José Luiz Datena protagonizou um momento inusitado durante o programa ao vivo "Alô, Alô, Brasil", da Rádio Nacional, após pedir áudios de WhatsApp para o público. Quando não recebeu retorno, o apresentador falou sobre a suposta baixa audiência da atração - transmitida das 8h às 10h -, sugerindo que não tinha "ninguém ouvindo". Vídeo!

O dia é santo, mas na Rádio Nacional nem o fantasma quer mandar áudio pro Datena pic.twitter.com/YwxLC7pNoX — Gabriel Menezes (@briel_menezes) April 3, 2026

"Ainda não chegou nada [nenhum áudio]? É isso? Então, gente, vamos acordar aí. O 'zap' [WhatsApp] é esse aí, pode mandar recado por áudio, como ontem entrou áudio para caramba. Ou então não tem ninguém ouvindo essa 'bagaça' aqui", disparou o jornalista, na manhã desta sexta-feira (3).

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A atitude do apresentador repercutiu nas redes sociais. "Climão ao vivo. Imagina quem estava lá", comentou um usuário do X, antigo Twitter, aos risos. "Quando o apresentador fala isso ao vivo é porque o clima já não está dos melhores", opinou um internauta. "Datena já está sem filtro", escreveu um ouvinte. "Mas alguém ainda ouve rádio?", questionou uma pessoa. "O Datena é a maior figura", disse mais alguém.

Datena foi para a rádio após deixar o comando do "Brasil do Povo", da RedeTV!, em janeiro deste ano. O apresentador chegou na emissora de Amilcare Dallevo Jr. em maio do ano passado. O comunicador teve uma breve passagem de cinco meses pelo SBT. Antes de chegar na emissora da família Abravanel, ficou por mais de 20 anos na Band, onde apresentou o "Brasil Urgente".