’O Diabo Veste Prada 2’ ganhou trailer final - Reprodução de Vídeo

’O Diabo Veste Prada 2’ ganhou trailer final Reprodução de Vídeo

Publicado 06/04/2026 16:40

Rio - O trailer final de "O Diabo Veste Prada 2" foi divulgado nesta segunda-feira (6). As novas imagens da sequência do longa-metragem de sucesso dos anos 2000 foram embaladas pela canção inédita de Lady Gaga e Doechii.

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A história acompanha a luta de Miranda Priestly (Meryl Streep) que enfrenta o declínio da revista Runway e da mídia impressa. Ela precisará lidar com a ex-assistente Emily Charlton (Emily Blunt), agora uma poderosa executiva de quem Miranda precisa para salvar sua reputação.

"O Diabo Veste Prada 2" chega aos cinemas no dia 30 de abril.