Kid Abelha fará shows em estádios com a turnê 'Eu Tive Um Sonho' - Reprodução/Instagram

Kid Abelha fará shows em estádios com a turnê 'Eu Tive Um Sonho'Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2026 20:40

Rio - O Kid Abelha anunciou neste domingo (12) o reencontro após hiato de mais de uma década para a nova turnê "Eu Tive Um Sonho". A banda formada por Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato vai percorrer diferentes estádios do país a partir de junho.

"Não, você não leu errado! Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato se reencontram como Kid Abelha para a turnê de estádios “Eu Tive Um Sonho” em 2026. A história do Kid vai ganhar mais esse capítulo, que foi o sonho de muitos e agora é realidade!", informou o perfil oficial.

A venda de ingressos será aberta nesta segunda-feira (13) às 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias oficiais.

Confira datas e locais

• 12 de junho: Farmasi Arena – Rio de Janeiro



• 27 de junho: Allianz Parque – São Paulo



• 04 de julho: Arena MRV – Belo Horizonte



• 11 de julho: Casa de Apostas Arena Fonte Nova – Salvador



• 25 de julho: Arena BRB Mané Garrincha – Brasília



• 08 de agosto: Classic Hall – Recife



• 22 de agosto: CFO – Fortaleza



• 26 de setembro: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre



• 10 de outubro: Pedreira Paulo Leminski – Curitiba



• 17 de outubro: Arena Opus – Florianópolis