Rio - O Kid Abelha anunciou neste domingo (12) o reencontro após hiato de mais de uma década para a nova turnê "Eu Tive Um Sonho". A banda formada por Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato vai percorrer diferentes estádios do país a partir de junho.
"Não, você não leu errado! Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato se reencontram como Kid Abelha para a turnê de estádios “Eu Tive Um Sonho” em 2026. A história do Kid vai ganhar mais esse capítulo, que foi o sonho de muitos e agora é realidade!", informou o perfil oficial.
A venda de ingressos será aberta nesta segunda-feira (13) às 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias oficiais.
Confira datas e locais
• 12 de junho: Farmasi Arena – Rio de Janeiro
• 27 de junho: Allianz Parque – São Paulo
• 04 de julho: Arena MRV – Belo Horizonte
• 11 de julho: Casa de Apostas Arena Fonte Nova – Salvador
• 25 de julho: Arena BRB Mané Garrincha – Brasília
• 08 de agosto: Classic Hall – Recife
• 22 de agosto: CFO – Fortaleza
• 26 de setembro: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre
• 10 de outubro: Pedreira Paulo Leminski – Curitiba
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