Marcelo Falcão anunciou a turnê ’O Legado’Reprodução/Instagram
• 04/09/2026: Porto Alegre/RS - Araújo Viana
• 18/09/2026: São Paulo/SP - Espaço Unimed
• 19/09/2026: Curitiba/PR - IGLOO Super Hall
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Marcelo Falcão anunciou a turnê ’O Legado’Reprodução/Instagram
Marcelo Falcão anuncia datas da turnê 'O Legado'; veja
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