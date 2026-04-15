Marcelo Falcão anunciou a turnê ’O Legado’ - Reprodução/Instagram

Marcelo Falcão anunciou a turnê ’O Legado’Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 20:15

Rio - Marcelo Falcão divulgou nesta quarta-feira (15) as datas das apresentações da turnê "O Legado", que celebra as três décadas de carreira do ex-Vocalista do grupo O Rappa. Até o momento, foram anunciados 4 shows em estados diferentes.

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O projeto nasceu do disco homônimo lançado em novembro de 2025, que conta com as faixas "Refletir (Resista)", "Vitória" e "Legado", gravada com o cantor Chorão, além de músicas das diversas fases da carreira de Falcão.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começa a partir desta quinta-feira (16) às 10h e eles terão 15% de desconto na compra com cartões de crédito. Já a venda para o público geral começa no dia 22 de abril a partir das 12h no site da Eventim.

Confira as datas

• 08/08/2026: Rio de Janeiro/RJ - Fundição Progresso



• 04/09/2026: Porto Alegre/RS - Araújo Viana



• 18/09/2026: São Paulo/SP - Espaço Unimed



• 19/09/2026: Curitiba/PR - IGLOO Super Hall



