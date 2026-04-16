Xande e Grupo Revelação anunciaram turnê em estádios - Divulgação

Xande e Grupo Revelação anunciaram turnê em estádiosDivulgação

Publicado 16/04/2026 14:10

Rio - Xande de Pilares e Grupo Revelação anunciaram nesta quinta-feira (16) a turnê "Tava Escrito - O Reencontro Histórico". Os shows marcam o retorno momentâneo do cantor à banda após mais de uma década.

"Depois de 11 anos, anunciamos a turnê que vai reunir novamente eu e o Grupo Revelação em uma turnê nacional de shows inesquecíveis. Um momento esperado por tantos, preparado com muito carinho para reviver canções, memórias e emoções que marcaram gerações", comunicou.

Clientes com Cartões BB Elo têm benefícios exclusivos, com pré-venda entre os dias 20 e 21 de abril, além de 20% de desconto em ingressos inteiros na pré-venda e todo período de venda (até o dia do show). A venda para o público geral começa no dia 22 de abril.

Veja as datas

• 27 de junho: Farmasi Arena, Rio de Janeiro



• 04 de julho: Fly 51, Porto Alegre



• 11 de julho: Arena MRV, Belo Horizonte



• 18 de julho: Allianz Parque, São Paulo



• 08 de agosto: Arena BRB Mané Garrincha, Brasília



• 22 de agosto: Classic Hall, Recife



• 05 de setembro: Arena Opus, Florianópolis



• 12 de setembro: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba



• 26 de setembro: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador



• 10 de outubro: Marina Park, Fortaleza