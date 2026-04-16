Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nos bastidores de ’O Agente Secreto’Divulgação

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Rio - Antes mesmo do evento oficial do Prêmio Platino, principal premiação do cinema ibero-americano, o filme brasileiro "O Agente Secreto" já garantiu três vitórias na premiação. Em anúncio que reconhece categorias técnicas e de coadjuvantes, o vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Em Língua Não-Inglesa recebeu mais estatuetas para uma longa lista de conquistas. 
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' - Victor Juca
Wagner Moura em 'O Agente Secreto'Victor Juca
Ao todo, a produção conquistou 93 prêmios. Nesta quinta-feira (16), os felizardos foram Eduardo Serrano e Mateus Farias, que ganharam com Melhor Montagem, Thales Junqueira, em Melhor Direção de Arte, e Tomaz Alves Souza e Mateus Alves, responsáveis pela Trilha Sonora premiada. 
A cerimônia oficial acontecerá no dia 9 de maio, no México. Além dos prêmios já conquistados, o filme concorre nas categorias de Direção, Roteiro, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Filme Ibero-Americano. 
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Wagner Moura em 'O Agente Secreto' - Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' - Victor Juca
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nos bastidores de 'O Agente Secreto' - Divulgação