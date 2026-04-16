Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nos bastidores de ’O Agente Secreto’Divulgação
O Agente Secreto vence três categorias no Prêmio Platino
O filme brasileiro foi premiado nas categorias técnicas Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Música Original
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