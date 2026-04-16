Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nos bastidores de ’O Agente Secreto’ - Divulgação

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nos bastidores de ’O Agente Secreto’Divulgação

Publicado 16/04/2026 19:41 | Atualizado 16/04/2026 19:57

Rio - Antes mesmo do evento oficial do Prêmio Platino, principal premiação do cinema ibero-americano, o filme brasileiro "O Agente Secreto" já garantiu três vitórias na premiação. Em anúncio que reconhece categorias técnicas e de coadjuvantes, o vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Em Língua Não-Inglesa recebeu mais estatuetas para uma longa lista de conquistas.

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Victor Juca

Ao todo, a produção conquistou 93 prêmios. Nesta quinta-feira (16), os felizardos foram Eduardo Serrano e Mateus Farias, que ganharam com Melhor Montagem, Thales Junqueira, em Melhor Direção de Arte, e Tomaz Alves Souza e Mateus Alves, responsáveis pela Trilha Sonora premiada.

A cerimônia oficial acontecerá no dia 9 de maio, no México. Além dos prêmios já conquistados, o filme concorre nas categorias de Direção, Roteiro, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Filme Ibero-Americano.