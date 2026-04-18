Banda Scorpions tem mais de 60 anos de carreira - Divulgação

Banda Scorpions tem mais de 60 anos de carreira Divulgação

Publicado 18/04/2026 17:57

A banda Scorpions cancelou todos os shows da turnê que faria na Índia nos próximos dias. O grupo alemão de rock, com mais de 60 anos de carreira, retornaria ao país após quase 20 anos para quatro apresentações entre os dias 21 e 30 de abril.

Em nota publicada pela organizadora do evento, a banda justificou o cancelamento por "circunstâncias médicas não previstas que afetaram integrantes da banda", sem especificações

"Nos desculpamos pelo transtorno e decepção causada nos fãs. A banda está tem muito interesse em voltar para a Índia assim que possível no cronograma da turnê", informou o comunicado.

Em abril do ano passado, o cantor Klaus Meine forçou o conjunto a suspender apresentações na América do Sul após ele contrair um vírus.

As próximas datas da turnê do Scorpions em 2026 estão agendadas para junho, com shows pela Europa até o final de julho.