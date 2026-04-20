Filme de "Elden Ring" ganha novas adições ao elenco - Reprodução/Instagram

Filme de "Elden Ring" ganha novas adições ao elencoReprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 16:05 | Atualizado 21/04/2026 07:05

Rio - A adaptação cinematográfica do videogame “Elden Ring” confirmou novas adições ao seu elenco com o começo de sua produção, revelou o portal estadunidense Deadline nesta segunda-feira (20). O filme tem previsão de estreia para 3 de março de 2028, e será filmado em Imax, formato de alta resolução e qualidade.

A produção da A24 e Bandai Namco Entertainment terá Alex Garland (“Guerra Civil”) na direção e roteiro. O live-action conta com Kit Connor (“Heartstopper”) e Ben Whishaw (“As Aventuras de Paddington”) como seus protagonistas.

Em seu elenco também foram confirmados Havana Rose Liu (“Clube da Luta para Meninas”), Cailee Spaeny (“Priscilla”), Jonathan Pryce (“Dois Papas”), Ruby Cruz (“Willow”), Sonoya Mizuno (“Estou bem?”), Tom Burke (“Código Preto”), John Hodgkinson (“Napoleão”), Emma Laird (“O Brutalista”), Nick Offerman (“The Last of Us”), Peter Serafinowicz (“Todo Mundo Quase Morto”), e Jefferson Hall (“Vikings”).

O filme tem como produtores Peter Rice, Andrew MacDonald, Allon Reich, Vince Gerardis e o escritor George R. R. Martin, criador de “As Crônicas de Gelo e Fogo” que deu origem ao seriado “Game of Thrones”.

“Elden Ring” é um jogo de RPG em mundo aberto, lançado pela primeira vez em 2022. Ambientado em uma fantasia sombria, o videogame foi uma parceria entre Hidetaka Miyazaki da FromSoftware e o romancista George R. R. Martin.