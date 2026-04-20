Filme de "Elden Ring" ganha novas adições ao elencoReprodução/Instagram
Produção do live-action de 'Elden Ring' começa; veja quem está no elenco
O filme tem previsão de lançamento para 2028
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