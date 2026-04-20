Nicole Kidman e Sandra Bullock no trailer de novo filme - Reprodução de Vídeo/ YouTube

Nicole Kidman e Sandra Bullock no trailer de novo filme Reprodução de Vídeo/ YouTube

Publicado 20/04/2026 18:12

Rio - A Warner Bros. Pictures divulgou nesta segunda-feira (20) o primeiro trailer de "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor", sequência do filme estrelado por Sandra Bullock e Nicole Kidman em 1998. A produção chega aos cinemas brasileiros em setembro.

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Na história, o público revisita o mundo repleto de magia e aventuras entre irmãs, enquanto Sally (Bullock) e Gillian (Kidman) ainda são assombradas pela maldição da família: todos que amam acabam morrendo. Agora, as duas devem confrontar poderes que ameaçam acabar com sua família de uma vez por todas.

Os artistas Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Lee Pace estarão na sequência. Já Stockard Channing e Dianne Wiest também voltam aos seus papéis originais de "A Magia à Sedução", como as tias Jet e Franny.