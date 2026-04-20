Nicole Kidman e Sandra Bullock no trailer de novo filme Reprodução de Vídeo/ YouTube
Sandra Bullock e Nicole Kidman surgem em trailer de 'Da Magia À Sedução: Feitiço De Amor'
Atrizes retornam aos papéis de Sally e Gillian na sequência do clássico dos anos 1990
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Mariana Rios surge com o filho em momento de lazer e encanta seguidores
Artista publicou registros ao lado do bebê Palo, de três meses, durante momento em família
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Jornalista aproveitou o domingo para postar uma reflexão
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Bella, de 8 anos, ganhou uma segunda festa de aniversário, agora com a presença do pai
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