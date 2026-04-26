Juliano Cazarré - Reprodução do Instagram

Juliano CazarréReprodução do Instagram

Publicado 26/04/2026 19:12

Juliano Cazarré falou sobre seu "cancelamento" por promover um evento para "fortalecer homens" na última semana. Em entrevista publicada neste domingo, 26, no site 'O Cruzeiro', o ator diz que as críticas tiveram efeito reverso e que soube lidar melhor com o fato desta vez pois "o couro vai ficando mais grosso".

"Toda vez que acontece de eu falar que o papel do pai é diferente do papel da mãe, que meninos precisam de pai, que meninos sem pai têm mais chance de abandonar a escola, ser preso - toda vez, eu sou cancelado de novo. Isso é absurdo", disse.

O ator prosseguiu: "Desta vez não foi diferente. Eu acho que essa galera deve ter algum grupo de WhatsApp em que eles se comunicam e falam: 'Nossa, vocês viram? O Cazarré vai fazer um evento de homens. A gente tem que ir lá cancelar o cara.' Aí eles foram lá, me cancelaram - e o evento explodiu."

"Desde que me cancelaram, meu Instagram já ganhou 600 mil seguidores. O evento tinha 500 inscritos; da última vez que eu vi neste domingo de manhã, a gente tinha passado de 10 mil. Ou seja, 20 vezes mais inscritos no evento. Mas desta vez eu fiquei tranquilo. Primeiro, porque o couro vai ficando mais grosso mesmo. Depois, porque eu vi o absurdo das acusações, eram muito ridículas", continuou Juliano.

Entenda o 'cancelamento' de Juliano Cazarré

Juliano Cazarré divulgou em seu Instagram um evento chamado 'O Farol e a Forja', que conta com uma série de palestras sobre masculinidade, paternidade e empreendedorismo em São Paulo. O material, feito em terceira pessoa, fala sobre o próprio ator.

"Ele sabia que ia apanhar. E criou esse evento mesmo assim. Juliano Cazarré já foi cancelado várias vezes. Por não pedir desculpa por ser homem. Ele vê homens perdidos. Uma sociedade que enfraqueceu os homens", consta no anúncio, que dividiu opiniões.

Entre os comentários críticos, diversos colegas de dramaturgia se manifestaram. Entre eles, a atriz Elisa Lucinda, que escreveu: "Desculpa, meu caro colega Cazarré, mas não me parece razoável tamanho atraso no seu pensar. Você está indo na contramão dos avanços do mundo."

Sobre a fala, Juliano respondeu: "Elisa Lucinda é uma pessoa talentosa. Porém, o progressista acredita que qualquer mudança é boa. Só que não é assim. A gente sabe que o mundo foi construído em cima de valores, muitos deles inultrapassáveis."