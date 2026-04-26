Filme "Feito Pipa" é vencedor de duas categorias no Festival de GuadalajaraReprodução/Instagram

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Rio – O filme “Feito Pipa” com direção do cineasta cearense Allan Deberton foi vencedor de duas categorias no 41º Festival de Guadalajara, no México. O longa-metragem conquistou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Interpretação pelos trabalho de Teca Pereira e Yuri Gomes.

Com roteiro de André Araújo, 'Feito Pipa' conta com Lázaro Ramos no elenco e já foi destaque de outros eventos internacionais. O filme abriu o Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia, no qual Yuri Gomes, de 12 anos, recebeu o prêmio de melhor interpretação com a mostra Cine de los Barrios.

Na Berlinale, o longa ganhou o Urso de Cristal de melhor filme, do júri jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. O filme, ainda, abrirá nesta próxima segunda-feira (27) o 26º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, no México.
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Filme brasileiro é vencedor de premiação no México - Reprodução/Instagram
Filme

'Feito Pipa' segue a vida de Gugu, um garoto LGBTQIA+ de 11 anos, que vive com sua avó, Dilma, e que tem um relacionamento complicado com o pai, interpretado por Lázaro Ramos, que é homofóbico. A avó, vivida por Teca Pereira, sofre com o avanço do Alzheimer, enquanto o neto tenta encobrir a sua condição, para que continue a morar junto da idosa. Dilma cria o neto ao lado da barragem de Araújo Lima que começa a revelar as ruínas de uma cidade submersa, depois de anos de seca.