Filme "Feito Pipa" é vencedor de duas categorias no Festival de Guadalajara - Reprodução/Instagram

Filme "Feito Pipa" é vencedor de duas categorias no Festival de GuadalajaraReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2026 20:19

Rio – O filme “Feito Pipa” com direção do cineasta cearense Allan Deberton foi vencedor de duas categorias no 41º Festival de Guadalajara, no México. O longa-metragem conquistou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Interpretação pelos trabalho de Teca Pereira e Yuri Gomes.



Com roteiro de André Araújo, 'Feito Pipa' conta com Lázaro Ramos no elenco e já foi destaque de outros eventos internacionais. O filme abriu o Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia, no qual Yuri Gomes, de 12 anos, recebeu o prêmio de melhor interpretação com a mostra Cine de los Barrios.



Na Berlinale, o longa ganhou o Urso de Cristal de melhor filme, do júri jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. O filme, ainda, abrirá nesta próxima segunda-feira (27) o 26º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, no México.