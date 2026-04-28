"A Última Casa" tem data de estreia confirmadaReprodução/Instagram
Na publicação, a plataforma de streaming também divulgou imagens do longa que conta com a direção do francês Louis Leterrier, celebrado por seu trabalho na série Lupin.
“A Última Casa” segue a história de uma família de quatro pessoas que fica presa dentro de casa, sem a possibilidade de conseguir sair. Os personagens, sem meios ou recursos, procuram sobreviver à ameaça que mantém eles confinados no espaço.
A obra, antes conhecida como “11817”, tem nomes como Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski, Riley Chung e Gabriel Barbosa em seu elenco, e roteiro por Matthew Robinson.
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