"A Última Casa" tem data de estreia confirmadaReprodução/Instagram

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Rio – A Netflix revelou a data de estreia do filme “A Última Casa”, nesta terça-feira (28), em postagem nas redes sociais. A previsão é de que o thriller de ficção científica, protagonizado por Wagner Moura e Greta Lee, seja lançado no dia 7 de agosto.

Na publicação, a plataforma de streaming também divulgou imagens do longa que conta com a direção do francês Louis Leterrier, celebrado por seu trabalho na série Lupin.
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Thriller com Wagner Moura ganha data de estreia - Reprodução/Instagram
Filme com Wagner Moura tem data de estreia prevista para 7 de agosto - Reprodução/Instagram

“A Última Casa” segue a história de uma família de quatro pessoas que fica presa dentro de casa, sem a possibilidade de conseguir sair. Os personagens, sem meios ou recursos, procuram sobreviver à ameaça que mantém eles confinados no espaço.

A obra, antes conhecida como “11817”, tem nomes como Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski, Riley Chung e Gabriel Barbosa em seu elenco, e roteiro por Matthew Robinson.