Mariana Kupfer presta homenagens à mãe - Reprodução/Instagram

Mariana Kupfer presta homenagens à mãeReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 16:37 | Atualizado 28/04/2026 16:39

Rio - A apresentadora Mariana Kupfer, de 51 anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (27) para comunicar a morte de sua mãe, Giovanna Kupfer. Ícone da moda dos anos 1980 e 1990, a empresária tinha 79 anos e deixa três filhas.

Giovanna é fundadora da marca de roupas infantis Giovanna Baby, e se mantinha afastada da mídia desde 1995. O velório teve início ao meio-dia desta terça-feira (28), no Cemitério Israelita, no Butantã, em São Paulo. O corpo será sepultado às 14h.

fotogaleria

No Instagram, Mariana compartilhou um texto e fotos da mãe. "É assim que vou lembrar de você. Linda, a frente do seu tempo, forte e maravilhosa. Vc criou 3 filhas lindas, perdeu sua mãe aos 13 anos e passou a vida dedicada a criar uma marca e mudar o mundo. Sou muito grata por todos os seus ensinamentos, por tudo que fez pelas filhas. Seguiremos unidas e honraremos seu legado. Certa do nosso reencontro um dia. Agora com a certeza de que vc e o papai cuidarão da gente lá de cima. Te amo mãe. Te amo demais. Estou dilacerada, coração destroçado. Mas faremos de tudo pra honrar sua memória. Descanse em paz", escreveu a apresentadora.

Além da postagem, Mariana publicou uma série de fotos nos Stories, todas lembrando a mãe.

Alguns famosos prestaram suas homenagens à empresária, como Ticiane Pinheiro e Paloma Bernardi, que estrelou campanhas da Giovanna Baby quando era modelo mirim.

"Amiga linda, meus sentimentos. Receba todo meu amor", disse Ticiane.



"Jamais esquecerei dela! Meus sentimentos! Meu coração e minha oração por toda a família!", desejou Paloma.