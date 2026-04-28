Madonna e Sabrina Carpenter anunciaram parceria - Reprodução/Instagram

Madonna e Sabrina Carpenter anunciaram parceria Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 19:59 | Atualizado 28/04/2026 20:00

Rio - Madonna deixou os fãs surpresos ao relevar a parceria com Sabrina Carpenter em single do novo álbum "Confessions on a Dance Floor II", que tem previsão de lançamento para 3 de julho. A faixa "Bring Your Love" chegará nas plataformas digitais nesta quinta-feira (30).

"Temos algo a dizer sobre isso. 'Bring Your Love', 30 de abril", anunciou a cantora em publicação nas redes sociais.

Vale lembrar que Madonna fez uma participação especial em show de Sabrina Carpenter no festival Coachella. As artistas fizeram uma breve apresentação da parceria inédita, além de performarem sucessos da Rainha de Pop, entre eles "Vogue" e "Like a Prayer".