Anitta lança trecho de videoclipe com Shakira Reprodução/Instagram
O audiovisual completo tem estreia marcada para às 18h, no canal oficial de Anitta no YouTube. As imagens já confirmam a participação de Shakira na produção, que já está no Brasil para sua aguardada apresentação no evento "Todo Mundo no Rio", marcado para este sábado (2), na Praia de Copacabana.
A faixa “Choka Choka” integra o novo álbum de Anitta, “Equilibrivm”. A música se apresenta como um manifesto de liberdade e força, exaltando mulheres que rompem padrões e se reconhecem em sua própria potência, em uma fusão que mistura corpo, voz e espiritualidade.
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