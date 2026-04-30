Anitta lança trecho de videoclipe com Shakira - Reprodução/Instagram

Anitta lança trecho de videoclipe com Shakira Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 13:04 | Atualizado 30/04/2026 13:11

Rio – Anitta divulgou, na tarde desta quinta-feira (30), um trecho do clipe de sua nova música, “Choka Choka”, parceria com a colombiana Shakira. A prévia foi publicada nas redes sociais da artista brasileira e antecipou a estética do projeto, que chega ao público ainda hoje.



O audiovisual completo tem estreia marcada para às 18h, no canal oficial de Anitta no YouTube. As imagens já confirmam a participação de Shakira na produção, que já está no Brasil para sua aguardada apresentação no evento "Todo Mundo no Rio", marcado para este sábado (2), na Praia de Copacabana.



A faixa “Choka Choka” integra o novo álbum de Anitta, “Equilibrivm”. A música se apresenta como um manifesto de liberdade e força, exaltando mulheres que rompem padrões e se reconhecem em sua própria potência, em uma fusão que mistura corpo, voz e espiritualidade.

Assista: