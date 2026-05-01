Fãs de Shakira comentam empolgação para show em Copacabana - Reprodução/Instagram

Fãs de Shakira comentam empolgação para show em Copacabana Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2026 05:00

Rio - Os fãs estão na expectativa para o show gratuito de Shakira, que acontece na noite deste sábado (2), a partir das 21h45, na praia de Copacabana, na Zona Sul. A apresentação histórica marca o retorno da artista colombiana de 49 anos ao Brasil após iniciar a "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" em fevereiro do ano passado em solo carioca.

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Douglas Brandão, de 22 anos, não esconde a felicidade por acompanhar novamente à cantora de perto. "Consegui realizar o sonho de assistir a Shakira em 2025 quando ela veio no Engenhão. Foi incrível ver que ela escolheu o Rio de Janeiro como o primeiro local para receber a turnê. Vi diversas pessoas da América Latina ao meu lado, foi bonito de ver todo mundo reunido pela música dela", recorda.

O hoteleiro explica que o amor pela colombiana veio da infância quando as festas em família eram embaladas por sucessos da artista. "A memória mais antiga que eu lembro era de eu e minhas primas dançando em frente a TV quando passava os clipes dela. Minhas tias sempre botavam para tocar e dançar. Então a Shakira traz uma memória muito de raízes para mim".

Já Diogo Barros, criador do fã-clube Shakira Pies Descalzos Brasil, destaca a força da cantora em juntar pessoas de diferentes partes do mundo nos shows. "Viverei esse momento ao lado de inúmeros fãs com suas mais diversas histórias de vida. Será especial para mim também, acompanhando o quanto ela está animada e sempre menciona que será o maior show da sua carreira. É um sentimento de realização por viver esse grande momento", afirma.

O perfil surgiu em abril de 2011 com a intenção de conectar os admiradores da cantora, e hoje acumula mais de 200 mil fãs nas redes sociais e 28 grupos no Whatsapp. "Começamos a difundir as principais informações sobre a Shakira e não paramos de crescer. Hoje temos grandes responsabilidades, parceiros que confiam no nosso trabalho. Mas acima de tudo, não perdemos a nossa essência do início, continuamos sendo uma família".

O administrador de 31 anos relembra, ainda, momentos especiais que viveu graças ao trabalho realizado nas redes. "Gosto de destacar o 'Camina Con La Loba', onde alguns fãs foram selecionados para caminhar com a Shakira durante os seus shows no Brasil no ano passado. Outro grande momento foi quando participei de um videochamada com Shakira e outros quatro fãs de outros países. Na nossa breve conversa, ela conversou comigo em português e ressaltou o seu grande carinho pelo nosso país", revela.

No show de Copacabana, Diogo espera que Shakira inclua no setlist a música de abertura da Copa do Mundo de 2010, momento em que ele decidiu se aprofundar na trajetória da colombiana. "Estou na expectativa de ouvir 'Waka Waka'. Vi muitas movimentações, ensaios e fã-clubes da América Latina e Europa planejando levantar balões coloridos e bandeiras de seus países quando a música iniciar. Acredito que será um momento de grande animação e união, o mundo todo será um só nesse momento".

Já para Douglas, a expectativa é por sucessos mais antigos e uma performance da parceira inédita com Anitta. "Gostaria que a Shakira trouxesse hits como 'Rabiosa', 'Loca' e 'Addicted to You'. Músicas que tocaram nas novelas da Globo e a gente escutava diariamente. Também seria incrível uma performance da nova música 'Choka Choka' no palco", diz.

Enquanto o hoteleiro se organizou para sair cedo da Penha, na Zona Norte do Rio, e conseguir um lugar próximo do palco, Diogo planejou com antecedência os detalhes da viagem de Recife, em Pernambuco, devido a grande demanda do público.

"Começamos com as reservas de hotéis e fizemos busca intensa por vários dias de passagens aéreas. Com isso garantido, o nosso planejamento seguiu para as ações relacionadas à Shakira que poderemos participar, onde poderemos encontrar os membros do nosso fã-clube, as lojas e restaurantes temáticos, além de passeios pela cidade. Planejamos cada dia para que a nossa experiência seja a melhor possível", destaca o administrador.

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Para quem não puder assistir ao espetáculo direto da Princesinha do Mar, a TV Globo transmite o show completo logo após a novela "Três Graças", com Ana Clara e Kenya Sade na apresentação. No Multishow e Globoplay, a exibição começa às 21h20 com Dedé Teicher e Laura Valente trazendo informações de bastidores e sobre a carreira da artista.

'After' com Papatinho

O agito continua em Copacabana após o show de Shakira. Papatinho comandará o 'after' em um palco montado próximo ao público, com previsão de início às 0h15. "É uma responsabilidade grande. É aquela missão que a gente gosta: manter a energia lá em cima. A ideia é vir na sequência quebrando tudo também, fechando a noite da melhor forma", afirma o artista.

Na apresentação, ele receberá Melody. "(O público) pode esperar um show muito pra cima. Vai ter funk, pop, vários hits que todo mundo conhece, coisa nova também… E a Melody chega pra somar demais. É pra todo mundo sair de lá mais feliz ainda".

Vale lembrar que recentemente, Papatinho lançou o remix de "Estoy Aquí", single de sucesso da cantora colombiana. "Foi muito maneiro. Primeiro porque é um clássico de todos os tempos, né? Uma música que marcou muita gente... O desafio é valorizar ainda mais a música, e também trazer a identidade brasileira, colocar o funk de um jeito que fizesse sentido. Foi uma honra real poder fazer parte disso".