Shakira faz publicação no Instagram posando junto a leque de loja no Saara - Reprodução/Instagram

Shakira faz publicação no Instagram posando junto a leque de loja no SaaraReprodução/Instagram

Publicado 02/05/2026 05:00

Rio - A espera acabou! Dona de hits como "Waka Waka", "Hips Don’t Lie", "Whenever, Wherever" e "Loca", Shakira realizará um megashow gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul, na noite deste sábado (2). Se a ideia for chegar cedinho para garantir um bom lugar nas areias, o DIA reuniu dicas de como aproveitar cada minuto com a energia lá no alto, estilo e segurança.

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Com máxima prevista para 33º, a proteção solar é indispensável, assim como roupas leves. "O ideal é usar protetor com reaplicação a cada duas horas, principalmente porque muitas pessoas chegam cedo e ficam expostas por longos períodos. Chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves ajudam a reduzir os danos", indica a dermatologista Camila Sampaio.

Entre os itens que podem fazer toda a diferença está o leque. Há opções, inclusive, personalizadas do acessório com fotos da cantora e bem coloridos à venda. "Ter um leque ou algo para se abanar faz diferença. Além de ajudar no conforto térmico, reduz o suor excessivo no rosto, o que contribui para manter a maquiagem e evitar irritações", destaca.

E por falar em maquiagem, brilho e naturalidade ganham destaque. "A pele vem mais leve, com acabamento iluminado, mas bem selada. Nos olhos, tons dourados, bronze e terrosos são perfeitos porque refletem a luz e valorizam o olhar à noite. Máscara de cílios à prova d’água e produtos de longa duração são indispensáveis", comenta a maquiadora Giovanna Figueiredo.

Para garantir que tudo dure até o fim, a profissional orienta: "O segredo está em camadas finas, primer adequado, base de longa duração e selagem nas áreas de oleosidade. A bruma fixadora ajuda muito e pode ser usada antes e depois. E sempre leve um batom e papel matificante para pequenos retoques".

O cabelo também ganha atenção especial. "Para shows, o ideal é apostar em penteados que unam estilo e praticidade. Coques despojados, rabos de cavalo altos, tranças e semi-presos são ótimas opções porque mantêm o cabelo no lugar e ajudam a lidar com o calor... Além de práticos, esses penteados evitam que o cabelo grude no rosto e no pescoço, o que faz muita diferença ao longo de horas em um ambiente quente e com muita gente", diz o cabeleireiro Tiko Ferraz.

A combinação de suor com maresia pode ressecar e deixar os fios mais ásperos. Sendo assim, o especialista indica o uso de "um leave-in com proteção térmica e ação hidratante" antes de sair de casa para ajudar a criar uma barreira contra essas agressões.

Além da pele e estilo, é importante se atentar à alimentação. "Antes de sair de casa, a ideia é simples: comer algo que sustente, mas não pese. Uma refeição com comida de verdade, como arroz, legumes, alguma proteína, ou até um sanduíche bem montado, já resolve. Você precisa de energia para horas em pé, calor e movimento, mas sem desconforto", ressalta a nutricionista Thais Rondella.



Pequenos lanches também são grandes aliados. "Se fizer sentido, leve uma fruta, barrinha simples ou snack leve. Isso evita queda de energia no meio do show".

Em seguida, ela alerta para erros comuns. "Sair em jejum ou consumir só ultraprocessados pode gerar cansaço e mal-estar. Comer bem antes é o que vai te dar liberdade para curtir depois". De acordo com a profissional, alimentos muito gordurosos devem ser evitados. "Frituras e fast food tendem a pesar e causar desconforto. Também vale evitar alimentos que estufam, como excesso de refrigerante".



Já a hidratação deve ser iniciada antes mesmo da chegada ao show. "Beba água ao longo do dia e continue durante o evento, mesmo sem sede. Calor, multidão e movimento aumentam a perda de líquidos", explica Thais. Sobre bebidas alcoólicas, a nutricionista avisa: "O álcool facilita a desidratação. Se for consumir, intercale com água, sucos ou isotônicos".