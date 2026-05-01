Chakyra de Andrade dos Santos tem o nome inspirado na cantora Shakira - Erica Martin

Chakyra de Andrade dos Santos tem o nome inspirado na cantora ShakiraErica Martin

Publicado 01/05/2026 06:00

Rio - Shakira fará um megashow na Praia de Copacabana, neste sábado (2), com direito a algumas 'xarás' na plateia. Chakyra de Andrade dos Santos, de 28 anos, será uma delas. Moradora de Santa Teresa, zona central do Rio, a advogada já está no clima do "Lobacabana". Na maior animação, ela deu um 'confere' no palco e uma passadinha na porta do Copacabana Palace, onde a artista colombiana está hospedada, nesta quinta-feira (30).

De origem árabe, o nome significa "grata" ou "agradecida". No Brasil, de acordo com o Censo do IBGE de 2022, há 568 pessoas registradas como Shakira e suas variações de grafias. E a cantora certamente foi a inspiração para muitas destas escolhas. "Minha mãe sempre gostou de arte, de música, ela teve a inspiração na cantora para colocar meu nome. Foi na época que ela começou a estourar mundialmente", explica Chakira, que nasceu no mesmo dia e mês da artista, que veio ao mundo no dia 2 de fevereiro de 1977. "Muita coincidência. Eu também, assim como ela, sou muito ligada às questões artísticas, gosto de cantar, dançar, faço pinturas, já fiz exposições", lista.

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As histórias envolvendo a 'Loba' não param por aí. "Quando fui para a Colômbia, passei por uma policial federal no raio-x do aeroporto. É um momento sério. Do nada, ela falou para mim: 'Não acredito que seu nome é Chakira'. Ela me pediu 'palinha'. Cantei, dancei. Acho que foi isso que me fez passar pela fiscalização", lembra a estudante, aos risos. Não foi difícil soltar a voz já que na adolescência Chakira teve uma banda cover da artista. "Cheguei a cantar 'Waka Waka' nas apresentações da escola. A galera sempre gostava".

Situações comuns como ser chamada em voz alta por alguém se torna um 'acontecimento' quando ocorre com Chakira, de acordo com ela. "Sempre brinco com meus amigos para quando forem me chamar nos lugares lotados não ser em voz alta para não chamar atenção", diz ela, que recorda: "Já aconteceu de eu estar em um lugar público, me perder do meu pai, ele me chamar em voz alta e muita gente achar que era a Shakira (cantora). Virou um 'auê', as pessoas procuravam ela."

Outra xará de Shakira que estará em Copacabana é Jessica Shakira Santana Andrade, de 29 anos, natural do Sergipe. A DJ e produtora de eventos já está em terras cariocas para assistir à apresentação da diva. Assim como Chakira, ela também teve o nome escolhido pela mãe, Luzia Andrade, de 46 anos, por causa da cantora. "Ela queria um nome diferente, que ninguém na cidade tivesse. Até que Shakira passou pela TV e ela disse que foi paixão à primeira vista. Minha mãe achou a Shakira muito bonita, carismática. Ela se apaixonou tanto pelo nome quanto pela pessoa."

A sergipana só passou a entender quem de fato era a 'Loba' ao vê-la em um clipe quanto tinha cerca de 6 anos. Desde então, a música da colombiana a acompanhou, e até faz parte de seu nome artístico: DJ Shak. "Também toco muitas músicas latinas... A arte da Shakira sempre me inspirou", conta.

A apresentação de Shakira na Princesinha do Mar será a segunda que Jéssica Shakira acompanhará. A produtora de eventos conferiu a turnê 'Las Mujeres Ya No Lloran', no ano passado, aqui no Brasil: "Fiz questão de me programar, levar minha mãe e realizar esse sonho."

Depois da primeira experiência, a DJ tem altas expectativas para a apresentação em Copacabana. "Foi um show que me deixou completamente chocada, encantada. Foi muito além do que eu imaginava, tiveram muitas trocas de looks efeitos especiais, um lobo gigante no palco... Não espero menos que isso no show de Copacabana. Além disso, tem a questão simbólica do quanto esse show representa para nós mulheres. A Shakira dedica esse show para nós, latinas. Tenho certeza que será especial", aposta.

A advogada também está contando os segundos para o megashow. "Estou muito ansiosa pelos clássicos, como 'Whenever, Wherever', 'Estoy Aquí', além de 'Waka Waka', já que é ano de Copa do Mundo. Também estou esperando os melhores figurinos. Acho que vão ter muitas surpresas, incluindo a participação da Anitta", aposta. Ela também brinca sobre as chances do Brasil conquistar o hexa, já que a colombiana passou pelo país. "A taça deve ser nossa", torce.

O show deve reunir cerca de dois milhões de pessoas. A estrutura do palco será grandiosa, com 1.345m² e uma passarela de 25 metros de comprimento. Ao longo da praia, serão instaladas 16 torres com som e vídeo, reproduzindo o show para todos os fãs, com cada telão de LED tendo 45 metros quadrados. As xarás de Shakira vão acompanhar tudo de uma área vip do banco Santander.

Quem não puder comparecer ao espetáculo, a apresentação será transmitida através da TV Globo, após a novela "Três Graças", com Ana Clara e Kenya Sade na apresentação. No Multishow e Globoplay, a exibição começa às 21h20.