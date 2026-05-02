Shakira ensaiou na vLucas Ramos / Brazil News
Na noite de sexta-feira (1º), a artista participou de um ensaio aberto ao público no evento “Todo Mundo no Rio” e antecipou parte do repertório. Durante a apresentação, ela dividiu o palco com nomes importantes da música brasileira, como Caetano Veloso e Maria Bethânia.
O ensaio também contou com a participação da bateria da Unidos da Tijuca, que acompanhou a música “O Que É, O Que É”, composição de Gonzaguinha eternizada na voz de Bethânia.
Entre as canções apresentadas no ensaio estão:
1º - “Antología”
2º - “O Que É, O Que É” (com Maria Bethânia e bateria da Unidos da Tijuca)
3º - “Leãozinho” (com Caetano Veloso)
4º - “La Fuerte”
5º - “Inevitable”
6º - “Chantaje”
7º - “Te Felicito”
8º - “Girl Like Me”
9º - “TQG”
Além dessas, a expectativa é que Shakira leve ao palco sucessos que marcaram diferentes fases da carreira. Entre eles, “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Waka Waka”, “She Wolf”, “Loca” e “BZRP Music Sessions #53”, além de outras faixas conhecidas do público.
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