Shakira ensaiou na v - Lucas Ramos / Brazil News

Shakira ensaiou na vLucas Ramos / Brazil News

Publicado 02/05/2026 18:36

Rio - A cantora Shakira se apresenta neste sábado (2), em Copacabana, no Rio de Janeiro, e a expectativa gira em torno das músicas que devem compor o show. A apresentação está prevista para começar às 21h45 e será transmitida pela TV Globo.

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Na noite de sexta-feira (1º), a artista participou de um ensaio aberto ao público no evento “Todo Mundo no Rio” e antecipou parte do repertório. Durante a apresentação, ela dividiu o palco com nomes importantes da música brasileira, como Caetano Veloso e Maria Bethânia.O ensaio também contou com a participação da bateria da Unidos da Tijuca, que acompanhou a música “O Que É, O Que É”, composição de Gonzaguinha eternizada na voz de Bethânia.Entre as canções apresentadas no ensaio estão:1º - “Antología”2º - “O Que É, O Que É” (com Maria Bethânia e bateria da Unidos da Tijuca)3º - “Leãozinho” (com Caetano Veloso)4º - “La Fuerte”5º - “Inevitable”6º - “Chantaje”7º - “Te Felicito”8º - “Girl Like Me”9º - “TQG”Além dessas, a expectativa é que Shakira leve ao palco sucessos que marcaram diferentes fases da carreira. Entre eles, “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Waka Waka”, “She Wolf”, “Loca” e “BZRP Music Sessions #53”, além de outras faixas conhecidas do público.