Maisa Silva e Rafael Infante integram elenco de dubladores de "Toy Story 5" - Divulgação

Maisa Silva e Rafael Infante integram elenco de dubladores de "Toy Story 5"Divulgação

Publicado 04/05/2026 14:33

Rio - Maisa Silva, de 23 anos, foi confirmada, nesta segunda-feira (4), como uma das novidades do elenco de dublagem de Toy Story 5. Ao lado dela, o ator e humorista Rafael Infante, de 40, também integra a produção.



fotogaleria

Na trama, Maisa empresta a voz à antagonista Lilypad, um tablet inteligente em formato de sapo que se torna o brinquedo favorito de Bonnie e passa a influenciar suas decisões, criando um contraste com os valores defendidos pelos brinquedos clássicos. Já Rafael Infante dubla Amigo Rolinho, um dispositivo tecnológico voltado ao treinamento infantil.



O elenco brasileiro reúne ainda nomes já consolidados da franquia, como Marco Ribeiro, que retorna como Woody, Mabel Cezar, na voz de Jessie, e Guilherme Briggs, novamente como Buzz Lightyear.



Dirigido e roteirizado por Andrew Stanton, com codireção de Kenna Harris, o longa tem estreia marcada para 18 de junho nos cinemas brasileiros, com sessões antecipadas a partir do dia 17.

