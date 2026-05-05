Klara Castanho está no elenco do filme 'Minha Sombra Luminosa' - Divulgação

Klara Castanho está no elenco do filme 'Minha Sombra Luminosa'Divulgação

Publicado 05/05/2026 11:07

Rio - Klara Castanho dará vida à Liane Neves, uma fotógrafa que, aos 23 anos, registrou a intimidade de Mario Quintana (1906-1994) em seus últimos anos de vida, no filme "Minha Sombra Luminosa". A gravações do longa-metragem, ambientado em 1985, já iniciaram em Porto Alegre.

"A história mostra muito sobre esse período de aproximação e as histórias por trás de fotos que hoje são consideradas icônicas. É um filme focado na relação deles e espero que o público se envolva nessa admiração mútua tanto quanto nós", expressa a atriz.



A trama mostra como o desafio de registrar o poeta se transformou em uma missão pessoal para Liane. Ao descobrir que Quintana corria o risco de perder sua moradia no Hotel Majestic, local que hoje abriga o centro cultural que leva seu nome, a fotógrafa mobiliza esforços para ajudá-lo.

"Esse projeto está comigo desde 2022 e é uma história em que acredito muito. Vejo muita potência e felicidade nesse processo. Sinto que essa personagem é uma grande novidade na minha carreira e tenho muito carinho por ela", destaca a artista.

O filme coincide com um marco importante para a atriz, que completa 20 anos de carreira em 2026, reforçando uma fase de papéis com maior peso dramático no cinema. Além do trabalho no Sul, Klara Castanho tem outros dois lançamentos como protagonista previstos para 2026.

No streaming, ela estrela a série de suspense do Globoplay "Quando Ela Desaparecer", interpretando Sarah, uma jovem que assume a investigação do sumiço de uma menina. Já nos cinemas, a atriz lidera o elenco de "Deixa Acontecer", produção dos Estúdios Globo onde dá vida a Priscila, em uma trama que aborda os dilemas e conflitos dos relacionamentos atuais.