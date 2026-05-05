Filme 'A Odisseia'
Inspirado no clássico poema de Homero, o longa acompanha a jornada de Odisseu, interpretado por Matt Damon, em sua tentativa de retornar para casa após a Guerra de Tróia. No vídeo, o personagem narra parte de sua trajetória enquanto enfrenta criaturas mitológicas, deuses e monstros até reencontrar sua mulher, Penélope, papel de Anne Hathaway.
O trailer também traz mais detalhes sobre o personagem de Robert Pattinson, que interpreta Antínoo, figura conhecida nos poemas épicos por desafiar Telêmaco, vivido por Tom Holland. Na história, Antínoo integra o grupo de pretendentes que disputam Penélope durante a ausência de Odisseu.
Além dos nomes já citados, o longa reúne Zendaya, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Himesh Patel e Will Yun Lee.
