'Se eu Fosse Você 3' é estrelado por Gloria Pires e Tony Ramos - Reprodução de vídeo

'Se eu Fosse Você 3' é estrelado por Gloria Pires e Tony RamosReprodução de vídeo

Publicado 07/05/2026 08:10

Rio - Protagonizado por Gloria Pires e Tony Ramos, o filme "Se Eu Fosse Você 3" teve o trailer oficial divulgado nesta quarta-feira (6). Na comédia, com estreia prevista para o segundo semestre deste ano, os atores voltam a interpretar Cláudio e Helena. Os personagens verão o 'raio cair pela terceira vez' na mesma família, já que a filha deles, Bia (Cleo Pires), trocará de corpo com o marido, Aquiles (Rafael Infante).

Além do quarteto protagonista, o elenco do longa-metragem conta ainda com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos, além da participação especial de Fefe Schneider, entre outros nomes.



Relembre a história da franquia

Em "Se Eu Fosse Você" (2006), Cláudio e Helena enfrentam a rotina de um casamento de longa data até serem surpreendidos por um fenômeno inexplicável que os faz trocar de corpos. A partir dessa experiência inusitada, os dois passam a compreender melhor um ao outro.



Na sequência, lançada em 2009, o casal vive uma crise e considera a separação. No entanto, uma nova troca de corpos complica ainda mais a situação, principalmente quando a filha Bia (Isabelle Drummond), aparece grávida e hesita em contar a novidade aos pais.