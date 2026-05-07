Harry Styles lança videoclipe de música "Dance No More" - Reprodução/YouTube

Harry Styles lança videoclipe de música "Dance No More"Reprodução/YouTube

Publicado 07/05/2026 14:50

Rio – O cantor britânico Harry Styles lançou, nesta quinta-feira (7), o videoclipe de “Dance No More”. A faixa integra o álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, lançado no início de março, e marca o terceiro audiovisual divulgado do projeto, após “Aperture” e “American Girls”.



No clipe, Harry aparece em um auditório, cantando e dançando ao lado de um público animado, que acompanha o ritmo da música. O artista também chama atenção pelo figurino ousado, composto por microshort vermelho, paletó branco, casaco cropped azul e gravata amarela.

Nas redes sociais, o visual do cantor não passou despercebido entre os fãs. "O dia de hoje sempre estará marcado na minha memória como o dia que eu vi Harry Styles fazendo movimentos obscenos com um microfone enquanto usa um micro short vermelho", disse um internauta no X, outros também comentaram: "Harry Styles de shortinho com as pernas torneadas dançando" e "Acabei de ver o Harry Styles de shortinho, regata branca e músculos a mostra rebolando bem gostoso".



Vale lembrar que este ano Harry retorna ao Brasil com a turnê “Together, Together”. O artista se apresenta nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho no MorumBIS, em São Paulo.

Assista: