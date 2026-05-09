Globo de Ouro determina novas diretrizes sobre o uso de IA em produções elegíveis à premiação Reprodução/Instagram
Globo de Ouro proíbe atores criados por IA em categorias da premiação
Novas diretrizes do evento determinam a ilegibilidade de interpretações realizadas por Inteligência Artificial
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