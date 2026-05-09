Globo de Ouro determina novas diretrizes sobre o uso de IA em produções elegíveis à premiação - Reprodução/Instagram

Globo de Ouro determina novas diretrizes sobre o uso de IA em produções elegíveis à premiação Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2026 13:28

Rio – O Golden Globe Awards divulgou novas diretrizes sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) em produções elegíveis à premiação. Entre as mudanças anunciadas nesta quinta-feira (7), a principal delas determina que performances criadas substancialmente por IA, sem participação humana significativa, não poderão disputar categorias de atuação.

Apesar da restrição, o uso da tecnologia não foi totalmente vetado. A organização esclareceu que ferramentas de IA continuam permitidas para ajustes técnicos e cosméticos, desde que não substituam o trabalho artístico realizado por atores e profissionais humanos.

“Candidaturas em que uma interpretação é substancialmente gerada ou criada por inteligência artificial são inelegíveis”, informaram os organizadores em comunicado oficial.

A decisão surge em meio ao debate crescente sobre os limites do uso da IA na indústria audiovisual. Na última semana, a Academy of Motion Picture Arts and Sciences, responsável pelo Academy Awards, também endureceu suas regras e definiu que apenas interpretações e roteiros desenvolvidos por humanos poderão concorrer nas categorias de atuação e roteiro.