"O Agente Secreto" conquista estatuetas nos Prêmios PlatinoReprodução/Instagram
O longa conquistou a premiação nas categorias de Melhor filme de ficção iberoamericano, Melhor direção em cinema, Melhor roteiro em cinema. Para além disso, ele recebeu as estatuetas de e Melhor direção de arte em cinema, Melhor música original em cinema e Melhor montagem em cinema.
Wagner ganhou nas categorias de Melhor ator em cinema, em votação do júri e do público.
Em publicação nas redes sociais, Mendonça descreveu o momento como uma "Vitória histórica para o Brasil".
Entre outras produções brasileiras que foram premiadas, estão o documentário de Petra Costa, “Apocalipse nos trópicos”, que levou o prêmio de Melhor documentário iberoamericano, e a novela da HBO, “Beleza Fatal”, que ganhou como Melhor série de longa duração.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.