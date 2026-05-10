"O Agente Secreto" conquista estatuetas nos Prêmios Platino - Reprodução/Instagram

"O Agente Secreto" conquista estatuetas nos Prêmios PlatinoReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2026 12:40

Rio – O filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, venceu sete estatuetas nos Prêmios Platino Xcaret 2026, que aconteceu neste sábado (9), na Riviera Maya, no México. Em cerimônia, que celebrou projetos do cenário audiovisual ibero-americano, o Brasil alcançou 10 vitórias, em conjunto com a produção do diretor pernambucano.



O longa conquistou a premiação nas categorias de Melhor filme de ficção iberoamericano, Melhor direção em cinema, Melhor roteiro em cinema. Para além disso, ele recebeu as estatuetas de e Melhor direção de arte em cinema, Melhor música original em cinema e Melhor montagem em cinema.



Wagner ganhou nas categorias de Melhor ator em cinema, em votação do júri e do público.



Em publicação nas redes sociais, Mendonça descreveu o momento como uma "Vitória histórica para o Brasil".



Entre outras produções brasileiras que foram premiadas, estão o documentário de Petra Costa, “Apocalipse nos trópicos”, que levou o prêmio de Melhor documentário iberoamericano, e a novela da HBO, “Beleza Fatal”, que ganhou como Melhor série de longa duração.