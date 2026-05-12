Terceira temporada de "O senhor dos anéis: Os anéis de poder" tem data de estreia confirmada - Reprodução/Instagram

Terceira temporada de "O senhor dos anéis: Os anéis de poder" tem data de estreia confirmadaReprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 15:59

Rio – A data de estreia da terceira temporada da série "O senhor dos anéis: Os anéis de poder" foi anunciada em evento da plataforma Amazon, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O lançamento da continuação da produção, baseada nas obras de J. R. R. Tolkien, foi confirmado para o dia 11 de novembro.



Além disso, a primeira imagem promocional do projeto também foi revelada. Nela, o vilão da franquia, Sauron (Charlie Vickers), aparece entre as sombras usando uma coroa.



A nova temporada teve sua sinopse oficial divulgada em 2025, e segue após um lapso temporal entre os eventos da anterior. Ela se passa no auge da guerra entre Sauron e os Elfos, quando o antagonista procura forjar um anel que possibilite sua vitória nas batalhas e a submissão de toda a Terra-média ao seu poder.



Em seu elenco contam nomes como Tom Budge, Charles Edwards, Ismael Cruz Córdova, Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Owain Arthur, Robert Aramayo, Ema Horvath, Markella Kavenagh e Joseph Mawl.



A série do Prime Video teve sua estreia em setembro de 2022, e segundo dados disponibilizados pela empresa, representou o maior lançamento da plataforma.