Nova temporada de "Bridgerton" tem previsão de estreia para 2027 - Reprodução/Instagram

Nova temporada de "Bridgerton" tem previsão de estreia para 2027Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2026 15:54

Rio – A Netflix confirmou lançamento da quinta temporada de "Bridgerton" para o próximo ano. Em apresentação para anunciantes em Nova Iorque, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (13), a diretora de conteúdo Bela Bajaria anunciou previsão de estreia da série para 2027.

A produção da nova temporada teve início ainda neste ano no Reino Unido, duas semanas após o final da quarta temporada, protagonizada por Luke Thompson, como Benedict Bridgerton, e Yerin Ha, como Sophie.

A data é uma surpresa para os fãs, pela quebra do intervalo mantido anteriormente pela série entre cada temporada, geralmente com dois anos de pausa. Lançada originalmente em 2020, Bridgerton teve suas temporadas subsequentes lançadas, respectivamente, em 2022, 2024 e 2026.

A quinta temporada do programa segue o romance de Francesca Benedict (Hannah Dodd), dois anos após a morte de seu marido. Nomes como Masali Baduza (Michaela Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Lady Bridgerton), Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte), Nicola Coughlan (Penélope), Luke Newton (Colin), Claudia Jessie (Eloise) e Polly Walker (Lady Featherington), já estão confirmados pela produção.

