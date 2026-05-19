Banda "Aqua" encerra atividades - Reprodução/Instagram

Banda "Aqua" encerra atividadesReprodução/Instagram

Publicado 19/05/2026 13:20

Rio – A banda dinamarquesa “Aqua” confirmou o fim de suas atividades. O anúncio do encerramento do grupo, conhecido pela música “Barbie Girl”, foi divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (18).



Em nota, eles falam sobre as oportunidades conquistadas e explicam decisão. “Nós viajamos o mundo incontáveis vezes, conhecemos muitas pessoas maravilhosas, cantamos juntos com milhares de vocês e dividimos memórias que iremos carregar conosco para sempre”.



“Quando se está junto por todo esse tempo, você também aprende quando é a hora de proteger o que você criou junto. Para nós, esse parece o momento certo para dizer adeus, enquanto as memórias ainda estão fortes e enquanto o amor pela música, pela história e uns pelos outros permanece intacto”, completam.



O grupo, formado por Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, se despede dos fãs após 30 anos. “Aqua” foi criada ainda em 1995, sob o nome “Joyspeed”, e conta com três álbuns, "Aquarium" (1997), "Aquarius" (2000) e "Megalomania" (2011).



