Banda "Aqua" encerra atividadesReprodução/Instagram
Em nota, eles falam sobre as oportunidades conquistadas e explicam decisão. “Nós viajamos o mundo incontáveis vezes, conhecemos muitas pessoas maravilhosas, cantamos juntos com milhares de vocês e dividimos memórias que iremos carregar conosco para sempre”.
“Quando se está junto por todo esse tempo, você também aprende quando é a hora de proteger o que você criou junto. Para nós, esse parece o momento certo para dizer adeus, enquanto as memórias ainda estão fortes e enquanto o amor pela música, pela história e uns pelos outros permanece intacto”, completam.
O grupo, formado por Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, se despede dos fãs após 30 anos. “Aqua” foi criada ainda em 1995, sob o nome “Joyspeed”, e conta com três álbuns, "Aquarium" (1997), "Aquarius" (2000) e "Megalomania" (2011).
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