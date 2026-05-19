Grey's Anatomy - Reprodução / Redes Sociais

Grey's AnatomyReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/05/2026 17:14

Rio - Após mais de duas décadas no ar, a franquia de "Grey's Anatomy" vai expandir seu universo mais uma vez. A emissora ABC confirmou a produção de um novo spin-off da série criada por Shonda Rhimes, com estreia prevista para 2027. Desta vez, a trama deixará os grandes centros urbanos e terá como cenário o Oeste do Texas, nos Estados Unidos.

A nova produção, que ainda não teve o título revelado, acompanhará a rotina de profissionais de saúde em um centro médico rural considerado o último ponto de atendimento antes de áreas isoladas da região. Segundo a emissora, o drama apostará em personagens inéditos e histórias originais, sem depender diretamente de figuras já conhecidas pelo público da franquia.

O projeto será cocriado por Shonda Rhimes e por Meg Marinis, atual responsável criativa por "Grey’s Anatomy". Já Ellen Pompeo, intérprete de Meredith Grey desde a estreia da série em 2005, assumirá a função de produtora executiva da nova atração.

A emissora ainda não confirmou se médicos do elenco principal farão participações especiais. Diferente de derivados anteriores, como "Private Practice" e "Station 19", a nova série não terá foco em personagens já estabelecidos no universo original.

Esta será a quarta produção ligada à franquia de "Grey’s Anatomy" e também a primeira ambientada fora de grandes cidades norte-americanas.