Jorge Ben Jor confirma show em São PauloReprodução/Instagram
Em legenda da publicação, o artista falou sobre a performance inédita. "Existem shows. E existe o Jorge Ben Jor. Ele traduz samba, soul, groove, futebol, espiritualidade, rua, África, alegria em uma fórmula única”.
“Com uma mistura que ninguém sabe explicar, mas que todo mundo sempre sentiu, o artista leva sua alquimia de sucessos ao palco em um show inédito", completou.
A pré-venda dos ingressos para clientes Itaú será realizada entre os dias 25 e 27 de maio, enquanto a venda para o público geral acontece às 13h do dia 27 pelo site Eventim. Os ingressos têm uma variação de preço de R$ 117,50 até R$ 1295,00.
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